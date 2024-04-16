Начались продажи телевизора Сбербанка с «убийцей» квантовых точек. Переплата за новую технологию космическая

Сбербанк выпустил первый, по его словам, российский ТВ с экраном на базе технологии miniLED – аналоге знаменитых «квантовых точек». Она является аналогом «квантовых точек» и служит для улучшения качества изображения. Ее наличие радикально увеличило цену телевизора – вместо него можно купить три смарт-ТВ с таким же экраном, но без miniLED.

По цене топового iPhone

Сбербанк сообщил CNews о релизе своего нового телевизора Sber miniLED с диагональю 65 дюймов, отличительная особенность которого скрывается прямо в его названии. Экран этого ТВ поддерживает технологию miniLED, которую можно встретить в некоторых устройствах Apple, и которая нужна для улучшения качества изображения. Это своего рода аналог «квантовых точек» (QLED).

Sber miniLED (модельный номер SDX-65UML7450) – это новый флагманский ТВ Сбербанка, и стоит он соответственно – 150 тыс. руб. Основная часть цены – это именно технология miniLED, которая, как показала практика, способна ощутимо улучшить качество выводимого на экран изображения без необходимости использования матриц на органических светодиодах (OLED). По сути, miniLED – это массив из микроскопических светодиодов, которые намного меньше тех, что используются в обычных матрицах. За счет этого можно получить, например, локальное затемнение экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости подсветки у каждой. У Sber miniLED – 512 таких зон.

Сбербанк Дизайн у новинок Сбербанка одинаковый

За счет этой особенности 65-дюймовая новинка Сбербанка, не являясь при этом самой крупной на рынке, стоит как самый топовый iPhone 15 Pro Max с памятью на 1 ТБ. В США за этот телефон просят $1599 или 149,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 апреля 2024 г.

При этом на российском рынке 65-дюймовые телевизоры можно купить почти в пять раз дешевле – цены на них начинаются от 35 тыс. руб. MiniLED в них уже не будет, но зато будут 4К-разрешение и почти такой же объем оперативной памяти – 1,5 ГБ против 2 ГБ в новинке Сбербанка.

Также, для сравнения, в середине апреля 2024 г. в Китае состоялась премьера 100-дюймового 4К-телевизора Xiaomi Redmi TV Max 100 2025 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. На китайском рынке он стоит 8999 юаней или около 116 тыс. руб.

За что такие деньги

Если не брать в расчет наличие технологии miniLED, новый флагманский ТВ Сбербанка почти не отличается от более доступных 65-дюймовых ТВ. В его распоряжении экран с неизвестным типом матрицы (на вопрос CNews о ней в Сбербанке не ответили, а на сайте информация к моменту выхода материала отсутствовала), спецификации которой говорят о том, что это IPS. На это также указывает и сам факт наличия miniLED – OLED-экранам зачастую не требуются дополнительные аппаратные «улучшайзеры».

SberDevices 65-дюймовый ТВ с miniLED

Экран Sber miniLED имеет углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали, стандартное соотношение сторон 16:9, разрешение 4К или 3840х2160 точек, яркость 500 нит, контрастность 1000000:1 и время отклика матрицы 6,5 миллисекунды. К преимуществам можно отнести частоту обновления экрана 120 Гц.

Спецификации процессора, встроенного в телевизор, разработчики не раскрывают, но упоминают наличие 2 ГБ оперативной памяти вкупе с накопителем на 16 ГБ. Однако это уровень телевизора среднего (с учетом диагонали в 65 дюймов) ценового сегмента – флагманские модели других брендов комплектуются большими объемами памяти. Например, редакция CNews нашла в российской рознице вышедший летом 2023 г. 65-дюймовый смарт-ТВ «Яндекс ТВ Станция Про» с 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM по цене 100 тыс. руб.

Существенно дешевле

Далее, в новинке Сбербанка есть два USB-порта, три HDMI, Ethernet и модули Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5 с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1. Корпус телевизора выполнен из металла, вследствие чего вся конструкция вместе с подставкой весит 19,1 кг.

Дешевле в несколько раз

Программное обеспечение телевизора – это прошивка «Салют ТВ». Сбербанк показал ее в мае 2021 г., и поначалу на ее основе выпускались телевизоры сторонних производителей – первые ТВ Сбербанка увидели свет в марте 2022 г. Спустя два года обновление «Салют ТВ», как сообщал CNews, сильно ухудшило качество изображения, выдаваемого на экраны.

Новая линейка телевизоров

Телевизор Sber miniLED – это топовый представитель новой линейки телевизоров Сбербанка под названием Sber Line S. На момент выпуска материала она насчитывала восемь моделей с диагоналями от 32 до 75 дюймов – то есть флагман не является самым крупным в серии).

Sber Devices Самая младшая и самая компактная новинка Сбербанка

Разброс цен, как разброс диагоналей, велик – самая базовая модель стоит всего 14 тыс. руб., но чудес от нее ждать не приходится. За эти деньги покупатель получит 32-дюймовый экран с поддержкой невысокого по современным меркам разрешения 1366х768 пикселей, а также 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Модель с такими же спецификациями, но экраном Full HD обойдется в 14,5 тыс. руб.

75-дюймовый телевизор из новой линейки с 4К-дисплеем оценивается в 120 тыс. руб. Также в серии есть 65-дюймовая модель без miniLED, но с 4К, 2 ГБ RAM и 16 ГБ ROM. На 16 апреля 2024 г. она стоила 56 тыс. руб.