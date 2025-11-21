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СалютДевайсы СберДевайсы Sber TV Sber QLED Sber Line Sber miniLED
Линейка Sber Line S — это телевизоры: с экранами от 32 до 75 дюймов, разрешением от HD до UHD, типами матриц от DLED до miniLED-QLED, моно- или двойными ножками (в зависимости от размера поверхности для установки ТВ).
СОБЫТИЯ
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СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 9
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 3
|Hyundai Motor Company 433 3
|Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 156 1
|Белевцев Андрей 113 3
|Филиппов Денис 75 1
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