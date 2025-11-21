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СалютДевайсы СберДевайсы Sber TV Sber QLED Sber Line Sber miniLED

СалютДевайсы - СберДевайсы - Sber TV - Sber QLED - Sber Line - Sber miniLED

Линейка Sber Line S — это телевизоры: с экранами от 32 до 75 дюймов, разрешением от HD до UHD, типами матриц от DLED до miniLED-QLED, моно- или двойными ножками (в зависимости от размера поверхности для установки ТВ).

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.11.2025 «ГигаЧат» становится персональным ИИ-помощником для каждого человека 1
19.11.2025 На рынок вышли первые телевизоры Sber с голосовым управлением без пульта и интеграцией возможностей «ГигаЧат» 1
15.07.2025 В России выпустили супердешевые телевизоры с «квантовыми точками». Меньше 20 тысяч за базовую модель 1
15.07.2025 На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED 1
06.05.2024 По-настоящему гигантские ТВ стали доступными. Выпущен 100-дюймовый телевизор по цене iPhone 2
18.04.2024 Xiaomi выпустила 4К-телевизор с большим экраном по цене дешевого смартфона. Есть шанс на продажи в России 1
16.04.2024 Начались продажи телевизора Сбербанка с «убийцей» квантовых точек. Переплата за новую технологию космическая 2
16.04.2024 На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями — флагманы новой линейки Sber Line S 4
20.04.2023 Сбербанк захватывает рынок смарт-ТВ. Выпущены десятки недорогих моделей с «квантовыми точками» 4
31.10.2022 Сбербанк выпустил супердоступные смарт-ТВ дешевле китайских смартфонов 2

Публикаций - 11, упоминаний - 20

СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 427 9
Samsung Electronics 10975 3
Yandex - Яндекс 9058 3
Xiaomi 2176 3
BBK Electronics Corp 332 3
Microsoft Corporation 25669 1
Apple Inc 13039 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 409 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 301 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 969 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 423 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 770 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 3
Hyundai Motor Company 433 3
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 156 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3597 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7493 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13367 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3867 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7865 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10187 7
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1175 7
Контрастность 3012 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4173 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21435 5
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 416 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3116 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26453 4
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1287 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2732 4
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1187 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14665 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1147 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9765 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3871 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6428 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27956 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13445 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4643 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6636 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18177 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13142 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3230 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 802 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22326 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60758 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27059 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3525 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 333 2
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 174 2
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 27 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3619 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10687 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 693 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2284 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 113 7
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 547 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1587 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 3
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 29 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 547 3
Google Android 15123 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 874 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 308 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 2
Apple iPhone 15 183 2
TCL Thunderbird 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7552 1
Apple iOS 8521 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 281 1
Xiaomi Redmi Max - Серия смартфонов 11 1
Xiaomi PatchWall 44 1
Google Android Package Kit - APK 286 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 66 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1383 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 225 1
Сбер - СберKids 22 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 236 1
Xiaomi OLED-телевизоры 20 1
Сбер - СберКот 14 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 368 1
Яндекс.ТВ 44 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 1
Xiaomi MIUI TV 15 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 228 1
СалютДевайсы - SberBoom 34 1
Xiaomi HyperOS 83 1
Белевцев Андрей 113 3
Филиппов Денис 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18910 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 3
Южная Корея - Республика 7002 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 709 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 354 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26940 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5449 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1062 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11324 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8700 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11150 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 1
ITHome 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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