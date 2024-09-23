Знаменитый в России производитель ноутбуков полностью откажется от Windows. Чем ее заменят?

Huawei намерена прекратить выпуск ноутбуков с Windows. Американскую ОС заменят на HarmonyOS – систему собственной разработки изначально основанной на Android Open Source Project. Huawei стремится избавиться от кода Android в своей системе. Ранее HarmonyOS уже пыталась отказаться от Windows и заменить ее на китайский Linux, но потребители не оценили инициативу.

Windows пора на выход

Китайская компания Huawei, известная в России своими смартфонами, ноутбуками, смарт-часами и планшетами, в самом скором будущем прекратит выпуск ноутбуков с предустановленной ОС Windows, пишет The Register. Вместо нее будет устанавливаться HarmonyOS – новая экосистемная платформа Huawei, вышедшая в августе 2019 г. и на начальном этапе представлявшая собой очередной форк Android Open Source Project (AOSP). Сейчас Huawei работает над версией HarmonyOS Next, в которой, по задумке, не должно остаться не строчки кода, заимствованной из Android. Отдельно готовится версия платформы для настольных и мобильных ПК.

О планах Huawei по тотальному отказу от Windows сообщил председатель потребительской бизнес-группы китайского гиганта Ю Чэндун (Yu Chengdong). Он подчеркнул, что нынешние ноутбуки и ПК Huawei, доступные в рознице – последние, которые выпускаются с Windows.

Уже проходили

HarmonyOS была создана в качестве ответа Google с ее Android сразу после того, как весной 2019 г. интернет-гигант запретил Huawei устанавливать на свои смартфоны Google-сервисы. Это моментально обрушило их продажи и на долгие годы выбило Huawei из топ-5 крупнейших мировых вендоров смартфонов.

Huawei Скоро Windows на ноутбуки Huawei придется устанавливать самостоятельно. Если такая возможность сохранится

В мае 2019 г. Microsoft заявила о своем желании отлучить Huawei от обновлений Windows, но быстро пошла на попятную после того, как власти КНР в июне 2019 г. на языке угроз объяснили ей, что лучше бы ей не идти на этот шаг.

Тем не менее, Huawei все же отреагировала на потенциальный запрет на скачивание обновлений – осенью 2019 г. в продажу поступили ее первые ноутбуки на базе китайского Linux-дистрибутива Deepin. От Windows-моделей той же серии они отличались только программным обеспечением.

Судя по тому, что массовой практика по выпуску ноутбуков Huawei с предустановленным Deepin не стала, инициатива отклика в сердцах потребителей не снискала.

В чье колено стреляем?

Huawei хоть и является крупным поставщиком различной техники, но в число крупнейших поставщиков ПК все же не входит. В I квартале 2024 г. первые пять позиций занимали Lenovo (24%), HP (21%), Dell (16,9%), Apple (9,4%) и Acer (6,4%), согласно статистике исследовательской компании Canalys. Из этого следует, что Huawei делит оставшиеся 22,9% мирового рынка с десятками других вендоров из различных стран мира.

Тем временем ОС Windows — самая популярная в мире среди настольных платформ. В августе 2024 г. она занимала 71,47% мирового рынка против 15,45% у ближайшего конкурента – Apple macOS (статистика StatCounter).

Другими словами, Huawei лишит своих пользователей возможности работать в самой популярной ОС в мире, под которую за 40 лет ее существования были написаны миллионы самых разных программ. Microsoft же со своей стороны хоть и потеряет клиента, но все же далеко не самого крупного, пишет The Register.

Только ли один Китай

К моменту выхода материала не было известно, собирается ли Huawei оставить без Windows весь мир или же только своих потенциальных клиентов в Китае. В последнем случае Microsoft, опять же, сильного урона не получит, поскольку Huawei удерживает лишь около 10% китайского рынка компьютеров.

Лидер рынка – Lenovo с долей 38%, и у нее к моменту выхода материала не было планов по отказу от Windows. На втором месте – американская HP и 28%.

Эксперты The Register подчеркивают, что за более чем пять лет своего существования HarmonyOS так и не смогла заручиться поддержкой крупных разработчиков программного обеспечения, особенно разработчиков видеоигр. Им попросту неинтересно писать софт для платформы, которая не интересует потребителей. По той же причине в октябре 2017 г. была признана мертвой мобильная ОС Windows Phone – пользователи сделали выбор в пользу Android и iOS, и разработчики последовали за ними. А когда пользователи увидели, что под Windows Phone нет нужных им приложений, то окончательно потеряли интерес к этой платформе.