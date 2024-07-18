Huawei готовит к выпуску «убийцу» Windows для ноутбуков и ПК. И эта ОС не на Android

Huawei собирается выпустить настольную версию своей операционной системы HarmonyOS. Платформа с самого начала создавалась как экосистемная, и еще в день анонса Huawei говорила, что научит ее работать на десктопах и ноутбуках. С тех пор минуло почти пять лет, а настольной HarmonyOS до сих пор нет. В сегменте по-прежнему главенствует Windows. В основе системы HarmonyOS лежит Android, но Huawei стремится избавиться от этого наследия.

Китайский заменитель Windows

Huawei намерена в самом ближайшем будущем выпустить настольную модификацию своей платформы HarmonyOS, пишет Tom’s Hardware. После релиза ее можно будет устанавливать на компьютеры и ноутбуки.

Точной даты выпуска этой замены Windows пока нет – по информации портала, она увидит свет до конца 2024 г. Но здесь важно отметить, что Huawei очень долго вынашивает планы по продвижению такой ОС – еще в августе 2019 г., когда состоялась премьера самой первой модификации HarmonyOS, она говорила, что хочет научить ее работать на компьютерах. Прошло почти пять лет, а воз и ныне там.

Адаптировать под ноутбуки и настольные ПК Huawei будет не совсем классическую HarmonyOS. Эта система – всего лишь очередной форк Android Open Source Project со всеми вытекающими из этого последствиями. Вместо нее на десктопах выйдет так называемая HarmonyOS Next – та же система, но без кода Android внутри и, соответственно, без нативной поддержки Android-приложений. Впервые о планах по «освобождению» HarmonyOS от Android стало известно во второй половине 2023 г.

Слишком много ограничений

HarmonyOS Next в принципе не умеет работать с АРК-дистрибутивами приложений для Android, и пока неизвестно, какие программы она будет поддерживать – возможно, только АРР-файлы, ставшие стандартом для мобильной Harmony OS. Подавляющее большинство ноутбуков Huawei, по крайней мере, тех, что продаются за пределами КНР, работают на Windows, поэтому у пользователей нет проблем с запуском привычных им программ.

Также у Huawei есть опыт по выпуску ноутбуков на Linux, но в этой экосистеме существует ПО Wine для удобного запуска Windows-программ. Получит HarmonyOS Next нечто подобное или нет, сказать пока нельзя.

Да и в целом к HarmonyOS Next у пользователей пока нет доступа – с устройствами Huawei она не поставляется, и опробовать ее могут пока лишь разработчики ПО, чтобы они могли адаптировать свой софт под нее. Количество программ, уже работающих под настольной HarmonyOS Next, Huawei не приводит.

Не Windows, но macOS

Утекшие в Сеть скриншоты грядущей HarmonyOS Next для ПК, подлинность которых Huawei не подтверждает и не опровергает, указывают на то, что при разработке интерфейса Huawei вдохновлялась вовсе не Windows. Как пишет Tom’s Hardware, в ее внешности прослеживается немало общего с Apple macOS, и в первую очередь это гигантских размеров док-панель примерно на 10% площади экрана. А также информационная панель у верхних границ дисплея, а не снизу, как в Windows. Стартовое меню, аналог меню «Пуск» в Windows, тоже отсутствует.

Почему Huawei взяла за основу интерфейса настольной HarmonyOS Next именно macOS, к моменту выхода материала известно не было. Между тем, большинство разработчиков альтернативных ОС, наоборот, хотят, чтобы их система имела максимум сходства с Windows.

Пока только в Китае

За пять лет своего существования классическая HarmonyOS с поддержкой Android доросла до версии 4.2 (апрель 2024 г.), но не получила широкого распространения за пределами Китая. Что до HarmonyOS Next, то к моменту выхода материала она была доступна лишь в первой бета-сборке для разработчиков, вышедшей в конце июня 2024 г.

За пределами КНР в сегменте мобильных ОС, которой HarmonyOS и является, бал правят Android и iOS, впрочем, как и в Китае. По данным Tom’s Hardware, за пять лет, с учетом настроя Китая на максимальное импортозамещение, HarmonyOS заняла лишь 16% рынка смартфонов.

Власти помогают

Возможное скорое появление HarmonyOS Next для компьютеров может быть результатом действий властей КНР. Как пишет Tom’s Hardware, Huawei, возможно, хотела бы сосредоточить усилия по разработке HarmonyOS для мобильных устройств, но у китайских властей, региональных и общенациональных, на нее совсем другие планы.

В частности, правительство Шэньчжэня, мегаполиса, который связывает Гонконг с материковой частью Китая, недавно начало реализовывать «План действий Шэньчжэня по поддержке разработки собственных приложений HarmonyOS с открытым исходным кодом в 2024 г.». Этот план включает различные методы по ускорению разработки системы и ее распространения. Одна из целей – довести вклад разработчиков из этого города в развитие HarmonyOS до 10% до конца 2024 г.

Китайские власти, как и сама Huawei, не жалеют денег на разработку HarmonyOS. По их прогнозам, суммарное количество специалистов, занятых в развитии этой платформы, может достичь 3 млн. Также одно из требований национального правительства Китая предполагает полный отказ всех государственных учреждений страны от западного ПО к 2027 г., что может быть весьма удачным способом продвижения настольной Harmony OS Next, считают эксперты Tom’s Hardware.

Впрочем, за господство на китайском рынке настольных ОС ей придется побороться. В этой стране за последние 20 лет появилось внушительное количество национальных дистрибутивов Linux, включая Deepin, openKylin и UOS.