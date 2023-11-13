Huawei совершает самоубийство. Ее смартфоны лишатся поддержки Android-приложений и станут бесполезными

Huawei намерена исключить поддержку Android-приложений из своей системы Harmony OS. Данная платформа распространяется только в пределах Китая, и разработчиков ПО для нее не так уж много, как и самих программ. Для Android, тем временем, написаны миллионы приложений. Huawei активно ищет разработчиков ПО для своей платформы, как и сторонние компании.

Выстрел себе в колено

Компания Huawei планирует оставить свою операционную систему HarmonyOS без поддержки приложений для ОС Android, пишет портал GizmoWeek. Она работает над новой ее версией под кодовым названием HarmonyOS NEXT, с релизом которой система перейдет на новый уровень, став полностью автономной и разорвав последние связи с миром Android.

Сама HarmonyOS появилась в августе 2019 г. Huawei строит на ее основе собственную экосистему, устанавливая ее на смартфоны, планшеты, телевизоры, домашнюю технику, носимую электронику и пр.

HarmonyOS – это ответ Huawei на санкции Google – в мае 2019 г. она закрыла ей доступ к своим мобильным сервисам (Drive, Gmail, YouTube и пр.), и Huawei решила перейти на собственную платформу. Но за более чем четыре года существования HarmonyOS за пределы Китая не вырвалась и интересом у широких масс пользователей не пользуется – подавляющее большинство людей по-прежнему покупают гаджеты на Android и iOS. Huawei не раскрывает точное число пользователей Harmony OS и количество проданных устройств на ее основе.

Разработчики всех стран, объединяйтесь

Понимая, что отказ от поддержки Android-приложений ввиду почти полного отсутствия собственного каталога утилит едва ли обрадует потребителей, Huawei пока не спешит с релизом HarmonyOS NEXT. В настоящее время она ищет разработчиков, готовых создавать свои приложения под HarmonyOS, в том числе и тех, кто сейчас выпускает софт под Android и iOS.

Фото: dassel / Pixabay Времена для Android настали темные. Все больше компаний, и не только китайских бойкотируют эту платформу

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Как пишет GizmoWeek, по мере развития HarmonyOS как платформы (только в КНР) крупные китайские интернет-компании, в числе которых NetEase, Meituan, ByteDance (разработчик TikTok) и DingTalk, начали активно привлекать программистов для разработки ПО для этой платформы. Масштабы этой деятельности не раскрываются.

Например, несколько фирм разместили вакансии для инженеров-программистов, мобильных разработчиков и тестировщиков, имеющих опыт работы с HarmonyOS. Предлагаемые зарплаты выше средних рыночных ставок, что, по мнению экспертов GizmoWeek, указывает на высокий спрос на таких специалистов. Поиск разработчиков ПО для HarmonyOS охватывает секторы Интернета, программного обеспечения и телекоммуникаций.

Шанс все же есть

В дополнение к усилиям, которые интернет-компании из Поднебесной прилагают к набору персонала, они также готовятся к запуску собственных приложений HarmonyOS. Фактически, они начали адаптировать продукты и услуги для растущей экосистемы HarmonyOS, но насколько массово – сказать пока невозможно. Среди тех, кто решился на этот шаг – туристическая компания Tongcheng Travel, намеревающаяся завершить создание базовой версии своего фирменного ПО для Harmony OS к концу 2023 г.

Huawei со своей стороны тоже участвует в процессе популяризации своей платформы. Так, если HarmonyOS 1.0 образца 2019 г. запускалась только на смарт-ТВ, то к релизу HarmonyOS 3.0 в 2022 г. система научилась работать на носимых устройствах и на смартфонах. Что до HarmonyOS NEXT, то ей приписывают умение функционировать на настольных ПК и ноутбуках, притом даже на моделях с процессорами х86 не первой свежести. Другими словами, есть вероятность возможности запуска HarmonyOS на древних ПК, что избавит желающих отказаться от Windows от необходимости апгрейда.

Вся надежда на Xiaomi

В 2023 г. свою спину ОС Android решили показать многие компании. Например, к разработке собственной операционной системы приступили китайская Vivo и американская Amazon, но они пока не заявляют о бойкоте Android-приложений.

В этом же направлении движется и любимая россиянами компания Xiaomi. Осенью 2023 г. она создала платформу HyperOS, которая, как и HarmonyOS, будет экосистемной – Xiaomi собирается устанавливать ее на максимально большое число своих устройств. Поддержка Android-приложений в HyperOS имеется, и Xiaomi явно не спешит отказываться от нее.