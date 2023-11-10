Amazon создала «убийцу» Android, полностью независимого от технологий Google

Новая ОС Amazon на замену Android

Amazon разрабатывает новую операционную систему, призванную заменить Google Android в медиаплеерах и телевизорах серии Fire TV, умных колонках Echo и прочих подключенных устройствах. Об это сообщило издание Lowpass.

По информации источника, ОС, подобно Android, построена вокруг ядра Linux и среди участников процесса разработки известна как Vega или Vega OS. Однако, в отличие от операционки Google, изначально «заточенной» под смартфоны, новинка не содержит лишнего кода, ответственного за реализацию ряда компонентов, которые остаются невостребованными в более простых и менее производительных девайсах вроде ранее упомянутых Amazon Fire TV и Amazon Echo.

Vega OS ориентирована на веб-технологии. Приложения для нее предлагается разрабатывать с использованием фреймворка React Native с открытым исходным кодом, позволяющий создавать приложения, работающие вне браузера, при помощи JavaScript-библиотеки React.

Lowpass отмечает, что в конечном счете на новую ОС окажутся переведены все производимые Amazon устройства, включая информационно-развлекательные автомобильные системы и планшеты Amazon Fire HD. Будущие, еще не анонсированные, «железные» проекты компании сразу же будут создаваться с учетом применения Vega OS.

ОС почти готова

Основные этапы разработки Vega OS завершены, и в настоящее время Amazon работает над подготовкой набора средств разработки (Software Development Kit; SDK) и системы поощрения, которые, как ожидаются, помогут убедить разработчиков приложений выпускать версии собственных продуктов под новую программную платформу.

Источники Lowpass говорят, что первые устройства Fire TV на базе Vega OS появятся на рынке в 2024 г.

Почему Amazon отказывается от Fire OS

В настоящее время линейка устройств Amazon работает под управлением фирменной операционной системы Fire OS, которая основана на исходном коде открытого проекта Android Open Source Project (AOSP), который, помимо собственно Google, в частности, используется Huawei для формирования собственной мобильной ОС HarmonyOS.

Преимуществом такого подхода является легкость портирования приложений с Android на Fire OS – трудозатраты для разработчиков в такой ситуации минимальны.

Недостаток же заключается в том, что даже Amazon с ее колоссальными ресурсами, не поспевает с включением обновлений AOSP в Fire OS. Так, устройства Fire TV работают на Fire OS 7, в основе которой кодовая база AOSP 9, релиз которой состоялся в августе 2018 г. При этом самой новой версией Android является 14, а к тестированию Android TV 13 (сборки Android для медиаплееров и телевизоров) вендоры приступили в 2022 г.

Переход на собственную ОС позволит практически полностью «отвязаться» от Google, с которой у владельца одной из крупнейших электронных торговых площадок в мире давнее и весьма напряженное противостояние. Поисковый гигант не имеет формального повода запретить Amazon использовать AOSP в своих продуктах, поскольку последний имеет свободную лицензию.

Тем не менее, как ранее сообщало издание Protocol, Google, совершенно не заинтересованная в росте популярности платформы Fire OS, проявила «творческий подход» и вместо того, чтобы бороться непосредственно с Amazon, обратила свой взор на компании, выпускающие медиаплееры, телевизоры и ТВ-приставки. Google якобы требовала от таких производителей отказаться от идеи вывода на рынок устройств на базе Fire OS под угрозой лишения доступа к собственным сервисам вроде магазина Google Play Store. Другими словами, компаниям был предъявлен ультиматум: все девайсы отныне выпускаются либо на Fire OS, либо на Android. С учетом крайне высокой популярности последней выбор казался очевидным.

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В дальнейшем американским технологическим гигантам удалось найти некий компромисс, который позволил производителям ТВ, таким как Hisense и TCL, наладить совместный выпуск продукции, в основе которой софтверная «начинка» Amazon.

Впрочем, по мнению источников Lowpass в отрасли, зависимость от такого сильного конкурента как Google не стала решающим фактором, который подтолкнул Amazon к переменам и, в частности, созданию собственной ОС.

Проект-долгострой

Как утверждает Lowpass, команда разработчиков Vega OS насчитывает несколько сотен разработчиков. В их числе, вероятно, Зиби Бранецки (Zibi Braniecki), бывший инженер Mozilla, эксперт по языку программирования Java Script. Специалист перешел в Amazon в начале 2022 г. и сразу же присоединился к проекту разработки голосового помощника Alexa, который применяется в умной колонке Echo.

Затем Бранецки, согласно информации, опубликованной на его странице в LinkedIn, перешел в подразделение Device OS и приступил к работе над «…следующим поколением операционной системы для умного дома, автомобилей и других продуктовых линеек устройств Amazon».

Работа над Vega OS продолжается по крайней мере с 2019 г. Впервые идею о создании Vega OS за пределы компании Amazon вынесла в 2017 г. – вопрос поддержки гипотетической ОС обсуждался с производителями микропроцессоров, утверждает источник.

Google и ее малоизвестная ОС Fuchsia

Google уже располагает операционной системой для умных устройств – Fuchsia, отличающаяся использованием микроядерной архитектуры.

ИТ-гигант разрабатывает Fuchsia с 2016 г. Система основана на микроядре Zircon (ранее Magenta), которое является наследником проекта Little Kernel (LK) – ядра реального времени, рассчитанного на использование в маломощных встраиваемых устройствах. LK, к слову, написал Гайзельбрехт.

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Графический интерфейс Fuchsia, получивший название Armadillo, основан на проекте Flutter, а в качестве основного языка программирования выступает Dart. Дополняет все это 3D-движок Escher (на основе спецификации OpenGL и API Vulkan). Сообщалось также, что Fuchsia поддерживает 32- и 64-разрядные процессоры архитектур ARM и x86.

Первое устройство, заработавшее под управлением Fuchsia, – умный дисплей Google Nest Hub.