Google начала массовое распространение своей «секретной» операционной системы

Fuchsia на Google Nest Hub

Google начала распространение своей новой операционной системы Fuchsia («Фуксия»). Первыми на новинку начали переходить умные дисплеи Google Nest Hub (модель 2018 г., первое поколение). Причем, как отмечает The Verge, многие из владельцев гаджета могут даже не заметить миграцию – Google сделала процесс бесшовным, а функциональность устройства при переходе на новую прошивку совершенно не изменилась.

Ранее «под капотом» Nest Hub можно было обнаружить Cast OS, как и Android, основанную на монолитном ядре Linux. Fuchsia, в свою очередь, базируется на проприетарном микроядре Zircon.

Впервые о готовности версии Fuchsia для фирменного умного дисплея Google стало известно в конце мая 2021 г. Корпорация запустила программу предварительной оценки (Preview program) ПО, присоединиться к которой можно было через приложение Google Home для настройки устройств умного дома. Участники данной программы получали доступ к Fuchsia, а специалисты из Google отслеживали, какие проблемы возникают у пользователей при смене операционной системы на девайсах Nest Hub.

Умный дисплей Google Nest Hub с логотипом ОС Fuchsia

Наконец, на прошлой неделе Google обновила страницу поддержки, посвященную прошивкам Google Nest, дополнив ее информацией о доступности нового ПО (версия 1.52.260996) как участникам программы предварительной оценки, так и всем остальным владельцам умного дисплея.

«Секретная» ОС

Разработку ОС Fuchsia американский технологический гигант ведет по меньшей мере с 2016 г. Именно тогда на хостинге ИТ-проектов Github появился посвященный ей репозиторий. Официального анонса за этим не последовало.

Было известно, что к разработке системы привлечены опытные специалисты, принимавшие участие в создании таких платформ как NewOS, BeOS, Danger, а также более известных Apple iOS и webOS. В их число вошли Трэвис Гайзельбрехт (Travis Geiselbrecht), один из разработчиков NewOS, Danger, BeOS, Haiku и Брайан Светлэнд (Brian Swetland), участник проекта BeOS.

Что касается технической стороны вопроса, как писал CNews, система основана на микроядре Zircon (ранее Magenta), которое является наследником проекта Little Kernel (LK) – ядра реального времени, рассчитанного на использование в маломощных встраиваемых устройствах. LK, к слову, написал Гайзельбрехт.

Графический интерфейс Fuchsia, получивший название Armadillo, основан на проекте Flutter, а в качестве основного языка программирования выступает Dart. Дополняет все это 3D-движок Escher (на основе спецификации OpenGL и API Vulkan). Сообщалось также, что Fuchsia поддерживает 32- и 64-разрядные процессоры архитектур ARM и x86.

В январе 2019 г. стало известно о способности Fuchsia запускать приложения, написанные под Android.

Больше деталей было раскрыто в мае 2019 г. самой Google. В частности, в компании рассказали, что ОС нацелена на использование в устройствах самого широкого спектра, включая системы умного дома и носимую электронику, а также системы виртуальной и дополненной реальностей. Разработчики ОС уверяли, что она не рассматривается в качестве замены Android и Chrome OS.

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Летом 2019 г. Google анонсировала запуск веб-сайта проекта и публикацию исходного кода ОС, а также документации к нему.

В декабре 2020 г. Google внесла изменения в действовавшую на тот момент модель разработки Fuchsia – если раньше к ее созданию привлекались программисты исключительно из штата Google, то впоследствии возможность принять участие в развитии ОС получили сторонние разработчики.

Что умеет Google Nest Hub

Google Nest Hub (на старте называлась Home Hub) представляет собой устройство в виде настольной электронной фоторамки с голосовым управлением. Девайс умеет распознавать голос сразу нескольких пользователей, может подсказать время, прогноз погоды, дать информацию о пробках на дорогах или напомнить о назначенной встрече. Также позволяет выводить видео со смартфона на встроенный семидюймовый экран.

Google Nest Hub может управлять техникой умного дома, в том числе, включать свет, регулировать температуру, открывать входную дверь, то есть выступает в роли хаба умного дома, что и отражено в его названии.

В режиме ожидания Google Hub показывает фотографии из Google Photos, но с помощью Live Albums его можно настроить на показ определенных снимков, например, членов семьи, или в режиме реального времени отображать снимки, поступающие со смартфона пользователя.

Nest Hub первого поколения Google выпустила в октябре 2018 г. вместе со смартфонами Pixel 3 и 3 XL, а также планшетом Slate на базе Chrome OS. Цена Google Nest Hub на старте продаж была заявлена на уровне $149.

Как и смартфоны Pixel, устройства семейства Nest Google в России официально не реализует, однако предложения по продаже новых Nest Hub можно найти на некоторых популярных отечественных торговых площадках.