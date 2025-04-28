Xiaomi выпустила гигантский телевизор, совмещенный с монитором. Он супердешевый и занимает половину стены
Xiaomi начала продажи телевизора Redmi TV X55 2025 с диагональю от 55 до 85 дюймов, ориентированный на геймеров. По сути, это гигантский монитор, который стоит при этом совсем недорого – приблизительно от $300.
ТВ «два в одном»
Компания Xiaomi выпустила под своим дочерним брендом Redmi новый телевизор TV X55 2025 с развитыми игровыми возможностями, пишет портал GizmoChina, а поскольку к нему можно подключать полноценный компьютер, то это не только телевизор, но и монитор.
Redmi TV X55 2025 доступен в четырех вариантах – на 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. В Китае его можно приобрести по цене от 2200 юаней ($302, 26,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 апреля 2025 г.) за 55 дюймовую версию и до 5000 юаней ($685, 56,8 тыс. руб.). Сроки появления Redmi TV X55 2025 в России не раскрываются, но Xiaomi продает свои телевизоры в этой стране под основным своим брендом. ТВ Redmi в широком ассортименте доступны на популярных в стране маркетплейсах.
Телевизор для игр
Отличительной чертой Redmi TV X55 2025, делающей его игровым, является его частота обновления – до 144 Гц. Для просмотра фильмов и обычных видеоигр хватит и 60 Гц, для работы в интернете и с документами – 90 Гц, а 144 нужна именно для очень динамичных игр.
Более того, опционально Redmi TV X55 2025 умеет повышать частоту до 288 Гц. Это сделано для тех, кто будет играть на этом ТВ в различные соревновательные игры.
Телевизор для фильмов
Одновременно с расширенные игровыми возможностями недорогая новинка Xiaomi располагает рядом технологий для повышения качества изображения в фильмах. Это, в числе прочего, Dolby Vision и МЕМС, которая нивелирует размытие быстро движущихся объектов в кадре. Также есть технологии VRR (Variable Refresh Rate) и ALLM (Auto Low Latency Mode) для снижения задержек, а охват цветового пространства DCI-P3 составляет 94%.
За улучшение звука отвечают технологии Dolby Atmos и DTS:X, а за его воспроизведение – два динамика мощностью от 12,5 Вт в младшей модели до 15 Вт в старшей.
Аппаратная составляющая
Redmi TV X55 2025 построен на 4-ядерном процессоре с ядрами Cortex-A73. Его название Xiaomi не раскрывает, но уточняет, что в нем также есть встроенная графика Mali-G52 MC1.
Во всех версиях телевизора установлен накопитель на 64 ГБ. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ.
Для геймеров в телевизоре есть два порта HDMI 2.1 для подключения новейших игровых приставок и соответствующих игровых ПК. Также в наличии обычный порт HDMI 2.0.
Подключение периферии осуществляется посредством портов USB 3.0 и USB 2.0. В дополнение к ним имеются AV-вход и разъем для подключения антенны, а также оптический аудиовыход.
Для выхода в интернет в новом смарт-ТВ Xiaomi предусмотрены модуль Wi-Fi 6 с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц и Ethernet-порт для проводного подключения. В наличии модули Bluetooth 5.2, который можно использовать, к примеру, для подключения беспроводных наушников.
Есть также и NFC-модуль. Как пишет GizmoChina, его можно использовать для управления телевизором голосом при помощи смартфона или для дублирования изображения со смартфона «по воздуху», без проводов.
Телевизор получил очень тонкие рамки экрана и металлическую окантовку. Все четыре модификации поддерживают как настольную установку, так и настенную, и потребляют от 0,5 Вт энергии в режиме ожидания до приблизительно 130 Вт во время использования.