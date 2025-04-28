Xiaomi выпустила гигантский телевизор, совмещенный с монитором. Он супердешевый и занимает половину стены

Xiaomi начала продажи телевизора Redmi TV X55 2025 с диагональю от 55 до 85 дюймов, ориентированный на геймеров. По сути, это гигантский монитор, который стоит при этом совсем недорого – приблизительно от $300.

ТВ «два в одном»

Компания Xiaomi выпустила под своим дочерним брендом Redmi новый телевизор TV X55 2025 с развитыми игровыми возможностями, пишет портал GizmoChina, а поскольку к нему можно подключать полноценный компьютер, то это не только телевизор, но и монитор.

Redmi TV X55 2025 доступен в четырех вариантах – на 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. В Китае его можно приобрести по цене от 2200 юаней ($302, 26,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 апреля 2025 г.) за 55 дюймовую версию и до 5000 юаней ($685, 56,8 тыс. руб.). Сроки появления Redmi TV X55 2025 в России не раскрываются, но Xiaomi продает свои телевизоры в этой стране под основным своим брендом. ТВ Redmi в широком ассортименте доступны на популярных в стране маркетплейсах.

Телевизор для игр

Отличительной чертой Redmi TV X55 2025, делающей его игровым, является его частота обновления – до 144 Гц. Для просмотра фильмов и обычных видеоигр хватит и 60 Гц, для работы в интернете и с документами – 90 Гц, а 144 нужна именно для очень динамичных игр.

Xiaomi Redmi TV X55 2025

Более того, опционально Redmi TV X55 2025 умеет повышать частоту до 288 Гц. Это сделано для тех, кто будет играть на этом ТВ в различные соревновательные игры.

Телевизор для фильмов

Одновременно с расширенные игровыми возможностями недорогая новинка Xiaomi располагает рядом технологий для повышения качества изображения в фильмах. Это, в числе прочего, Dolby Vision и МЕМС, которая нивелирует размытие быстро движущихся объектов в кадре. Также есть технологии VRR (Variable Refresh Rate) и ALLM (Auto Low Latency Mode) для снижения задержек, а охват цветового пространства DCI-P3 составляет 94%.

За улучшение звука отвечают технологии Dolby Atmos и DTS:X, а за его воспроизведение – два динамика мощностью от 12,5 Вт в младшей модели до 15 Вт в старшей.

Аппаратная составляющая

Redmi TV X55 2025 построен на 4-ядерном процессоре с ядрами Cortex-A73. Его название Xiaomi не раскрывает, но уточняет, что в нем также есть встроенная графика Mali-G52 MC1.

Во всех версиях телевизора установлен накопитель на 64 ГБ. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ.

Xiaomi Четыре диагонали, четыре гигабайта

Для геймеров в телевизоре есть два порта HDMI 2.1 для подключения новейших игровых приставок и соответствующих игровых ПК. Также в наличии обычный порт HDMI 2.0.

Подключение периферии осуществляется посредством портов USB 3.0 и USB 2.0. В дополнение к ним имеются AV-вход и разъем для подключения антенны, а также оптический аудиовыход.

Для выхода в интернет в новом смарт-ТВ Xiaomi предусмотрены модуль Wi-Fi 6 с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц и Ethernet-порт для проводного подключения. В наличии модули Bluetooth 5.2, который можно использовать, к примеру, для подключения беспроводных наушников.

Есть также и NFC-модуль. Как пишет GizmoChina, его можно использовать для управления телевизором голосом при помощи смартфона или для дублирования изображения со смартфона «по воздуху», без проводов.

Телевизор получил очень тонкие рамки экрана и металлическую окантовку. Все четыре модификации поддерживают как настольную установку, так и настенную, и потребляют от 0,5 Вт энергии в режиме ожидания до приблизительно 130 Вт во время использования.