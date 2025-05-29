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Флагманская модель Skyworth Frame+ TV вышла на российский рынок

Skyworth анонсирует выход на российский рынок новой премиальной модели телевизора Frame+ TV LN70G. Благодаря технологии QLED+ телевизор демонстрирует 1,07 млрд оттенков с охватом 90% цветового пространства DCI-P3. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

Телевизор Skyworth Frame+ TV LN70G уже доступен к покупке в России в официальном интернет-магазине Skyworth.

Благодаря возможности превращаться в цифровую картину телевизор Frame+ TV LN70G становится элементом интерьера как для квартир, так и для коммерческих помещений. Он демонстрирует изображения сменяющихся полотен с шедеврами мировой живописи.

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Skyworth
Флагманская модель Skyworth Frame+ TV вышла на российский рынок
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Интернет

Телевизор получил тонкую панель (всего 30 мм) с системой крепления вплотную к стене и матовый экран, поддержку технологий QLED+ 4K Dolby Vision, HDR10+ и Dolby Atmos.

Технологии Flicker Free и Low Blue Light снижают нагрузку на зрение, что важно для мест с длительным пребыванием посетителей.

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