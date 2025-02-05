Россия ищет частоты для 10 новых каналов ТВ высокой четкости

Госкомиссия по радиочастотам приняла решение начать поиск частот для запуска 10 новых каналов цифрового телевидения высокой четкости (HDTV), а в крупных городах - для дополнительного частотного канала. Одновременно комиссия заявила о необходимости убрать ТВ-передатчики из диапазона 694-790 МГц, на который претендуют сотовые операторы.

Поиск частот для новых цифровых телеканалов

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании рассмотрела вопрос о разработки частотно-территориального плана цифрового телевизионного вещания в полосе радиочастот 470-694 МГц. Это следует из протокола заседания комиссии, опубликованного Минцифры.

В частности, Минцифры совместно с госпредприятием «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), госпредприятием РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть», занимается эфирным телерадиовещанием) и Национальной радиоассоциацией к 1 апреля 2025 г. должны проработать вопрос организации финансирования работ по разработке и согласованию частотно-территориальных планов цифрового ТВ для двух новых цифровых мультиплексов.

Предполагается организовать на всей территории России трансляцию 10 телеканалов в стандарте высокой четкости с использованием формата кодирования H.264/AVC. Также в столицах субъектов РФ и городах с численностью населения свыше 100 тыс. должно быть предусмотрено не менее одного дополнительного частотного канала.

Изменения частотного плана для цифрового ТВ

Также ГКРЧ утвердила перечни резервных каналов частотно-территориального плана выделений первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. Соответствующую работу Минцифры должно завершить к 30 июня 2025 г.

Кроме того, к 1 апреля 2025 г. Минцифры, совместно с РТРС, НИИР (Научно-исследовательский институт радио) и Национальной радиоассоциацией должны проработать вопрос определения источника и механизма финансирования разработки изменений к существующему системному проекту сети эфирного цифрового ТВ в части перевода действующих передатчиков эфирного цифрового ТВ в полосу радиочастот 470-694 МГц с учетом новых территориальных планов первого и второго мультиплекса.

Как в России происходила цифровизация эфирного ТВ

Федеральная целевая программа (ФЦП) развития телерадиовещания была утверждена в 2009 г. Ее срок действия заканчивался в 2018 г., бюджет составил 165 млрд руб. (в том числе 98 млрд руб. - из федерального бюджета).

ФЦП предполагала запуск в России трех мультиплексов цифрового эфирного телевидения стандартной четкости (SDTV), а в крупных городах - также четвертого и пятого мультиплекса. Кроме того, должны были быть запущены сети мобильного телевидения, телевидения высокой четкости (HDTV) и цифрового радио. А в 2014 г. должно было произойти отключение аналогового телевидения.

Первый мультиплекс (10 каналов) был запущен в 2010 г. В 2012 г. на конкурсе был отобран состав для второго мультиплекса (еще 10 каналов). При этом если для вещателей первого мультиплекса государство выделяло субсидии, то вещатели второго мультиплекса, как предполагалось, сами должны были оплачивать услуги РТРС.

Но в 2014 г. развитие второго мультиплекса было приостановлено, а уже установленные передатчики в городах с числом жителей менее 50 тыс. человек - остановлено. Это было сделано по просьбе вещателей: власти на тот момент не решились отключать аналоговое ТВ, в результате вещателям второго мультиплекса приходилось оплачивать вещание сразу и цифровых, и аналоговых передатчиков.

В сложившихся условиях власти отказались от запуска третьего и последующего мультиплексов, а также о запуска HD-вещания, мобильного телевидения и цифрового радио.

В 2019 г. аналоговое вещание федеральных телеканалов все-таки прекратилось (хотя региональные каналы продолжают вещать в аналоге). Это позволило вывести передатчики второго мультиплекса на полную мощность. При этом государство стало выделять субсидии вещателям второго мультиплекса на вещание в населенных пунктах с числом жителей менее 100 тыс. человек.

Спор вещателей с сотовыми операторами

Еще одна проблема связана с частотами. Для цифрового ТВ в России выделены частоты 174-230 МГц и 470-862 МГц. В то же время диапазон 694-790 МГц в 2012 г., наряду с другими полосами частот, был выделен для сетей сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE для четырех операторов: «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), «Мегафона», «Мобильных телесистем» (МТС) и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому»).

В 2014 г. Президент России Владимир Путин запретил использовать частоты, ранее выделенные для телевещания, без согласия вещателей. В итоге диапазон 694-790 МГЦ оказался недоступен для сотовых операторов, при этом они платят за его использование.

В начале 2024 г. ГКРЧ рассмотрела вопрос о создании в трех приграничных регионах - Дагестане, Калмыкии и Астраханской области - пилотных зон по переводу передатчиков второго мультиплекса из диапазона 694-790 МГц в диапазон 470-694 МГц. Данный опыт должен был быть использовать для перевода передатчиков цифрового ТВ в диапазон 470-694 МГц на всей территории России.

Мнение эксперта

По мнению источника CNews на телекоммуникационном рынке, речь идет о выдачи «бумажных» разрешений на освобождение диапазона 694-790 МГц от телевещателей с передачей его под LTE. «Однако вопрос в том, кто оплатит перевод существующих ТВ-передатчиков в диапазон 470-694 МГц. Стоимость работ может составлять миллионы рублей, а лишних денег сейчас ни у кого нет. Вполне возможно, что результатом поиска частот вещатели потребуют вернуть им диапазон 694-790 МГц».

В пресс-службах Минцифры и РТРС не ответили на вопросы CNews относительно последнего заседания ГКРЧ.