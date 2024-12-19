Apple отбирает у россиян последнее. Их отлучают от популярных во всем мире сервисов

Apple начала закрывать россиянам доступ к своим онлайн-сервисам. Они уже не могут пользоваться платежной системой Pay, а теперь у них отнимут онлайн-тренировки Fitness+ и стриминговый сервис TV+, хотя и пока что частично. Скорее всего, это только начало, и экосистема Apple в России продолжит «съеживаться».

Apple не любит россиян

Компания Apple начала новую волну прессинга россиян – на этот раз она лишает их возможности с комфортом пользоваться своими интернет-сервисами. С середины декабря 2024 г. проекты Apple TV+ (стриминговый сервис, аналог Netflix) и Fitness+ (онлайн-тренировки) работают в ограниченном режиме, пишет профильный портал iPhones.ru со ссылкой на свои источники в Apple.

К моменту выхода материала оба сервиса еще были доступны россиянам. Однако ассортимент контента в каталоге Apple TV+ для пользователей с российским IP-адресом уже начал сокращаться – например, исчезли все упоминания о фильме «Ущелье» (The Gorge) – в России посредством TV+ посмотреть его не получится. Да и в целом теперь часть новых фильмов и сериалов не будут выходить в российском регионе. На данный момент это касается не всего контента – «часть пока запланирована к выходу в России», пишет iPhones.ru.

Что еще изменится

Пока что речи о полном закрытии Apple TV+ в России нет, но Apple, похоже, уже придумала, как дополнительно поиздеваться над пользователями. В дальнейшем она собирается выкладывать в версии TV+ для российского рынка одни лишь трейлеры новых фильмов, сериалов и ТВ-шоу, то есть пользователи из России будут знать, что доступно жителям других стран, но посмотреть сам контент не смогут.

Medhat Dawoud / Unsplash Apple, вероятно, приготовила россиянам много неприятных сюрпризов

Россияне, освоившие и полюбившие сервис онлайн-тренировок Fitness+, тоже не останутся без внимания Apple. Корпорация ограничит в стране релизы новых тренировок. Пока неясно, вводится ли полный запрет на них, или же часть нового контента все же будет проникать в Россию.

Дальше будет хуже

На момент выхода материла существовала вероятность ухудшения ситуации с работой сервисами Apple в России. Источник iPhones.ru не смог подтвердить изданию, что «возможность пополнения баланса аккаунта Apple (Apple Account, ранее – Apple ID – прим. CNews) для России не будет отключена.

Также он не стал утверждать, что в России сохранится возможность покупки приложений в App Store и оформления подписок. «Все детали этого решения пока что до конца неизвестны», – пишет портал.

Что вообще происходит

Очередной удар Apple по российским пользователям – это новое следствие антироссийских санкций, которые Apple соблюдает с марта 2022 г. Компания в числе первой пятерки крупных иностранных ИТ-фирм сбежала из России и прекратила поставки в страну всей своей техники. Через пару месяцев у авторизованных сервисных центров начались проблемы с запчастями для ее техники, так как Apple перестала поставлять и их. Это привело к затягиванию сроков ремонта, вследствие чего многие клиенты предпочли услуги неавторизованных мастерских, добывающих комплектующие по своим каналам и не испытывающих трудностей с их нехваткой. В дальнейшем проблемы с запчастями у авторизованных сервис-центров продолжились. К маю 2024 г. оригинальные комплектующие у них и вовсе закончились.

Примерно в тот же период в России перестала функционировать платежная система Apple Pay, которая работала с осени 2016 г.

Весной 2023 г. , после небольшого перерыва, Apple нанесла новый удар. На этот раз она лишила всех россиян фирменной гарантии на свою технику, но к тому моменту это мало кого волновало – сейчас все устройства Apple завозятся в Россию по параллельному импорту, и с лета 2022 г. все крупные ритейлеры осуществляют ее гарантийный и постгарантийный ремонт своими силами.

Важно напомнить также, что Apple еще и регулярно удаляет из App Store нужные многим россиянам приложения, особенно банковские. Но и это уже почти никого не беспокоит – кто-то ушел на Android, кто-то начал пользоваться веб-версиями приложений, которые невозможно удалить – они работают через браузер.

Вероятнее всего, отсутствие нового контента в TV+ и Fitness+ сложностей россиянам не доставит. В стране существует гигантское количество суверенных онлайн-кинотеатров, а также очень сильна любовь к пиратскому контенту. Аналоги Fitness+ в России тоже имеются в большом количестве.