Toshiba TV объявила о выходе двух новых линеек телевизоров на российский рынок

Компания Toshiba TV представила новые серии телевизоров – C350ME (с диагоналями 43, 50, 55, 65, 75 дюймов) и V35ME (с диагоналями 32 и 43 дюйма), объединяющие незаурядные технические характеристики и дизайн в стиле философии «утонченной красоты».

«Две новые линейки телевизоров Toshiba TV включают модели, среди которых каждый сможет найти именно то, что ему нужно, – сказал Шон Ли, старший менеджер по продукции подразделения ТВ компании «Горенье-БТ», которая является официальным поставщиком телевизоров Toshiba в России. – На протяжении жизни мы меняемся, и вместе с тем трансформируются наши потребности. Какие бы параметры ни ставил пользователь во главу угла сегодня – размер диагонали или расширенные опции для гейминга, возможности подключения внешних устройств или дистанционное управление, акцент на звук или цвет – он получит желаемое, а благодаря стандартам качества Toshiba TV, вне зависимости от выбранной модели, ему гарантированы реалистичность изображения, впечатляющая детализация и сбалансированная акустика».

Серия телевизоров Toshiba V35ME представляет собой баланс из нескольких составляющих. Во-первых, небольшой размер диагонали – 32 или 43 дюйма – позволяет расположить устройства практически в любом пространстве, не нарушая сложившийся порядок вещей. Этому способствует и сдержанный дизайн телевизоров с продуманным сочетанием горизонтальных и вертикальных линий.

Во-вторых, модели включают набор технологий для комплексного совершенствования картинки. Процессор REGZA Engine ZR обеспечивает высокое качество изображения. Система оптимизации Picture Optimizer покадрово анализирует видео и корректирует отображение пикселей, подбирая правильное соотношение тени, яркости и цвета. Технология Color Re-master восстанавливает изначальные цвета, а Contrast Booster увеличивает глубину цветовой гаммы, усиливая контрастность.

В-третьих, за чистоту и точность звучания отвечает технология REGZA Power Audio. Она позволяет уловить малейшие нюансы и при помощи двух направленных динамиков воссоздает естественный звук в каждой сцене. Учитывая широкий набор возможностей подключения внешних устройств, можно разнообразить отдых и, к примеру, воспроизводить музыку на телевизоре с мобильного телефона по беспроводному каналу Bluetooth.

Серия Toshiba C350ME с разнообразием диагоналей от 43 до 75 дюймов воплощает в себе многогранность и уникальность зрительского опыта. 4K-телевизоры демонстрируют интеллектуальные способности: DLED-подсветка служит для равномерной яркости экрана, технологии Al Picture Optimizer и Super Contrast Booster – для ИИ-оптимизации каждого кадра в зависимости от сценария и большей контрастности, а Color Re-master – для восстановления исходных цветов. Кроме того, в телевизорах с диагональю 75 дюймов есть функция Ultimate Motion, которая снижает размытость в динамичных сценах.

Благодаря точному анализу процессор REGZA Engine ZR способен улучшать исходные характеристики изображения, используя максимум из имеющегося потенциала. Технология масштабирования за счет ИИ достигает четкости, сопоставимой с 4K, независимо от типа контента. HDR-видео Dolby Vision и звук Dolby Atmos формируют яркие аудиовизуальные впечатления.

Телевизоры созданы с учетом популярных увлечений пользователей. Болельщики оценят режим «Спорт», предназначенный для наблюдения за ходом трансляций. Заложенный в него алгоритм рассчитан на отображение каждой детали игры на экране. Специальный игровой режим подойдет для тех, кто привык целиком погружаться в виртуальную атмосферу. Режим QUICK с оптимизированной технологией управления памятью FIFO минимизирует задержку ввода и поддерживает такие функции, как ALLM, VRR и eARC. При этом управлять телевизорами можно с помощью голосовых команд, не отвлекаясь от процесса.