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Телевизоры Xiaomi TV S Mini LED стали доступны для покупки в «Ситилинке»

В «Ситилинке» стартовали продажи безрамочных 4К-телевизоров Xiaomi TV S Mini LED в трех размерах 55", 65" и 75". Модели в этой линейке оснащены дисплеями с технологией QD-Mini LED и поддерживают технологию HDR 10+, пиковую яркость до 1200 нит и частоту обновления кадров 144 Гц. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Процессор на четырех ядрах Cortex A73 улучшает качество изображения с помощью технологий на базе искуственного интеллекта AI PQ и AI SR, а также справляется с базовыми задачами. Объем встроенного хранилища – 32 ГБ.

Технология QD-Mini LED делит экран на независимые зоны затемнения – от 308 до 512 в зависимости от диагонали. Благодаря этому дисплей точно передает детали и цвета. Пиковая яркость 1200 нит и затемнение подсветки в определенных зонах создают дополнительный контраст – яркие детали выделяются, а темные участки не засвечиваются.

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Ситилинк
Телевизоры Xiaomi TV S Mini LED стали доступны для покупки в «Ситилинке»

Телевизор также способен распознавать изменения окружающего освещения и автоматически подстраивать яркость изображения – в этом ему помогает искусственный интеллект, который настраивает и оптимизирует соотношение яркости и затемнения.

Частота обновления 144 Гц обеспечит высокое качество динамического изображения и отсутствие мерцания на экране телевизора. Все телевизоры линейки Xiaomi TV S Mini LED оснащены режимом Game Boost, который повышает частоту обновления до 240 Гц.

Два динамика имеют мощность по 12,5 Вт. Есть поддержка Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X Для того, чтобы воспроизвести композицию такой, какой ее задумывал автор, телевизоры оснащены режимом Filmmaker Mode.

Xiaomi TV S Mini LED поддерживает технологии беспроводного подключения Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. На телевизор можно транслировать фотографии и видеозаписи со смартфона и планшета с помощью функций Miracast и Chromecast Built-in. Передача контента с гаджетов Apple также поддерживаются через AirPlay.

В качестве ОС в телевизорах линейки Xiaomi TV S Mini LED установлена версия Android TV 14 с расширенными возможностями для потокового вещания и управления умным домом.

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Цифровизация

Новинки также обеспечивают доступ к сервису Google TV. Контент поможет найти интегрированный в ТВ голосовой ассистент Google.

Для подключения игровой периферии у всех моделей в линейке предусмотрено два порта стандарта HDMI 2.1. В специальном режиме Game Boost поддерживается технология адаптивной синхронизации VRR. Помимо этого, телевизор получил лицензирование FreeSync Premium, отклик составляет 4 мс.

Стоимость телевизора Xiaomi TV S Mini LED с диагональю 55" на старте продаж составит 64 990 руб.

Стоимость телевизора Xiaomi TV S Mini LED с диагональю 65" на старте продаж составит 89 990 руб.

Стоимость телевизора Xiaomi TV S Mini LED с диагональю 75" на старте продаж составит 109 990 руб.

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