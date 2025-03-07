В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ

В Херсонской области запретили использование больших спутниковых тарелок с диаметром более 0,9 м. Причиной является возможность использования их для приема зарубежных телеканалов, не имеющих лицензии в России.

В Херсонской области запретили иностранное спутниковое ТВ

Министр цифрового развития Херсонской области Никита Бородин подписал приказ «Об утверждении параметров установки и настройки комплектов для приема сигнала, посредством которого осуществляется спутниковое телевизионное вещание, позволяющее принимать зарубежные телеканалы или зарубежные радиоканалы, не прошедшие регистрации в соответствие с Законом «О СМИ».

Приказ подписан в рамках исполнения указа губернатора Херсонской области Владимира Сальдо «О запрете использования комплектов спутникового телевидения, не предназначенных для работы в сетях связи операторов обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, оказывающих услуги связи для целей телевизионного вещания и радиовещания с использованием сети спутникового телевещания».

Официальный канал Администрации Херсонской области Минцифры утвердило перечень параметров запрещенных приемников телерадиосигнала

Документ опубликован в Telegram-канале Минцифры Херсонской области. Его целью является «недопущение распространения среди жителей Херсонской области недостоверной информации по средствам зарубежных телеканалом, осуществляющих трансляцию со спутников».

Критерии запрещенных спутниковых антенн

Под запрет подпадают спутниковые антенны с диаметром больше 0,9 м, также запрещаются антенны, имеющие три конвертера (облучателя/головки), установленные на кронштейн (мультивид) для одновременного крепления нескольких конвертеров на одну приемную антенну.

Запрещенными иностранными спутниками признаны Amos, SES 5, Astra 4A, HotBird и Eutelsat 9B. В приказе также приведен рисунок с указанием углов поворота спутниковой антенны относительно юга, при которым антенна будет направлена на указанные спутники. В Минцифры Херсонской области уточнили, что запрет распространяется и на физических лиц.

Уход иностранных новостных телеканалов из России

Существует два способа приема спутникового телевидения. Первый из них предполагает покупку комплекта оборудования (включая антенну диаметром около 0,6 м) и подключение к оператору («Триколор», «НТВ-Плюс» и др.) с внесением абонентской платы. После этого абонент сможет смотреть пакет телеканалов. С начала 2010-х в российских сетях платного телевидения возможно смотреть только телеканалы, получившие лицензии Роскомнадзора.

В 2022 г., после начала специальной военной операции России на Украине (СВО), из российских сетей платного телевидения (включая спутниковых операторов) исчезли практически все зарубежные новостные телеканалы: BBC, CNN, Euronews, Deutsche Welle (иностранный агент), France 2, NHK, Bloomberg, CNBC и др. При этом Euronews имеет рускоячзычную версию, а одним из акционеров канала ранее была ВГТРК («Всерооссийская государственная телерадиокомпания»).

Некоторые из зарубежных телеканалов вещают в интернете. Но Роскомнадзор заблокировал сайты многих зарубежных СМИ. Для российских абонентов из зарубежных новостных телеканалов остались доступны только китайский CGTN и CCTV.

Для чего нужны большие спутниковые тарелки

При установке антенны большого диаметра возможен прием трансляции зарубежных спутников. В европейской части России часто используются антенны диаметром 0,9 м и более. Возможны также варианты с приемом на одну антенну сигнала нескольких спутников, например, с поворотным механизмом или тороидальная антенна.

В таком случае потребитель может смотреть большое количество телеканалов в открытом виде из разных стран мира. При наличии подписки или использования пиратских схем типа кардшаринга можно попробовать смотреть и закрытые телеканалы.

Большая часть принимаемых таким образом теле- радиоканалов транслируется на иностранных языках. Ранее российские телеканалы также вещали через зарубежные спутники, но после введения в 2022 г. санкций против них со стороны Евросоюза, большая часть российских телеканалов лишилась такой возможности. Вещание через европейские спутники ведет только ТНТ.

Впрочем, на указанных спутниках есть и другие русскоязычные телеканалы: RTVi (канал был создан для русскоязычной аудитории за рубежом), TV-8 (телеканал для русскоязычных жителей Израиля), TVRus, ТБН, и др.

Кроме того, на указанных спутниках вещает множество украинских телеканалов, часть из которых осуществляет вещание на украинском языке. Упомянутые действия властей Херсонской области направлены как раз на исключение возможностей просмотра таких телеканалов.

Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 г. вместе с Запорожской областью, Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой ЛНР). Вхождение в состав России произошло на основании референдумов, проведенных в данных регионах.