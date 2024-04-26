«Квантовые точки» больше не роскошь. Xiaomi выпустила россыпь сверхдешевых телевизоров с QLED. Стоит ждать продаж в России

Xiaomi привезла в Европу квартет очень дешевых телевизоров на «квантовых точках». То, за что еще недавно другие вендоры в России просили от 100 тыс. руб., Xiaomi продает втрое дешевле. Вероятность появления новинок в российской рознице очень велика.

Переплата осталась в прошлом

Компания Xiaomi открыла новую линейку очень доступных умных телевизоров TV A Pro 2025 с экранами на «квантовых точках», которая состоит из четырех моделей с экранами 43, 55, 65 и 75 дюймов, пишет портал Gizmochina. Весь квартет готов к релизу на территории Европы, а также, вполне вероятно, его могут привезти и в Россию.

На российском рынке Xiaomi охотно продает телевизоры под собственным логотипом – их можно найти как в онлайн-рознице, так и в традиционных сетевых магазинах. Таким образом, шансов на появление TV A Pro 2025 в России немало, чего нельзя сказать о смарт-ТВ Redmi – дочернего бренда Xiaomi. Как сообщал CNews, в апреле 2024 г. у крупных ритейлеров не было планов по добавлению Redmi TV в свой ассортимент.

Главнейшая особенность TV A Pro 2025 – это экран с поддержкой так называемых «квантовых точек», QLED. Это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, испускающие свет при прохождении через них тока. Они делают изображение ярче.

Xiaomi Телевизоры с QLED могут стоить дешево. Доказано

QLED на протяжении многих лет весьма активно продвигала ушедшая из России компания Samsung – наличие этой технологии в случае с ТВ этой марки автоматически повышало их стоимость минимум на треть. Также у QLED есть масса конкурирующих решений, например, miniLED – технология работает по схожему принципу, и ее можно найти, например, в новом 65-дюймовом телевизоре Сбербанка, который на старте продаж в апреле 2024 г. стоил в России 150 тыс. руб.

Что касается TV A Pro 2025 с такой же диагональю, то в Европе его цена составляет 599 евро или 59,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 апреля 2024 г. За 75 дюймов придется выложить 799 евро или около 79,9 тыс. руб., за 55 дюймов – 449 евро (44,3 тыс. руб.), а самый доступный в линейке 43-дюймовый телевизор Xiaomi оценила всего в 299 евро (29,5 тыс. руб.).

Различий почти нет

В общей сложности между всеми четырьмя представителями TV A Pro 2025 есть два основных отличия – цена и диагональ экрана. Также младший 43-дюймовый смарт-ТВ получил один USB-порт и пару в 8-ваттных динамиков, тогда как оставшееся трио имеет по два динамика по 10 Вт каждый и по паре USB.

Все четыре новинки Xiaomi оснащены поддержкой разрешения 4К или 3840х2160 пикселей, также известного как Ultra HD. К дополнительным «фишкам» экрана относятся ультратонкие рамки, поддержка более 1 млрд оттенков, охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 94% и технология MEMC для улучшения качества отображения быстро движущихся объектов в кадре. К минусам можно отнести лишь базовую (всего 60 Гц) частоту обновления, но это объясняется невысокой ценой устройств. Углы обзора – 178 градусов по вертикали и горизонтали, тип используемой матрицы – IPS.

Для компенсации отсутствия развитой звуковой системы Xiaomi встроила в TV A Pro 2025 несколько технологий улучшения звучания. В список, помимо прочих, вошли Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X Sound.

Xiaomi Программная составляющая новинок - классический Android с дополнительной оболочкой

Рамка телевизоров выполнена из металла, подставка здесь двойная, есть возможность размещения на стене.

Что внутри

По смарт-составляющей TV A Pro 2025 – вполне стандартные умные телевизоры для 2024 модельного года. В основе всех моделей лежит неназванный 4-ядерный ARM-процессор на ядрах Cortex A55 – не самых быстрых, но в то же время и не самых слабых. Процессор дополнен встроенной двухъядерной графикой Mali G52 MP2 и работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти, в том числе и в младшей модели. Объем встроенного накопителя совершенно крошечный – всего-навсего 8 ГБ.

В список возможностей всех телевизоров серии TV A Pro 2025 вошли модули Bluetooth 5.0

и Wi-Fi (2,4/5 ГГц), три порта HDMI, один или два USB-порта в зависимости от модели, композитный вход (AV), Ethernet для проводного интернета и оптический аудиовыход.

Работают ТВ на Android – об этом свидетельствует наличие голосового помощника Google, который, отметим, понимает русский язык с лета 2018 г. Комплект поставки включает пульт управления, работающий по Bluetooth.