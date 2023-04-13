Xiaomi начала продавать в России супердешевые смарт-ТВ на «квантовых точках». Это замена Samsung

В России начались продажи двух телевизоров Xiaomi на «квантовых точках». Главный поставщик таких ТВ – Samsung, но она ушла из России больше года назад. Новинки Xiaomi стоят ощутимо дешевле моделей Samsung, при этом сочетая в себе множество современных технологий.

Дешевле и не хуже

Компания Xiaomi начала российские продажи двух телевизоров с экранами на «квантовых точках», используемых для улучшения качества изображения. Обе модели относятся к топовому семейству, но стоят при этом как бюджетные ТВ южнокорейских вендоров, в которых «квантовых точек» нет.

Телевизоры выполнены в едином внешнем стиле и в плане экстерьера отличаются исключительно габаритами, заданными диагональю экрана. Младшая модель TV Q2 50 получила дисплей на 50 дюймов по диагонали, а старшая TV Q2 55 немного более крупная за счет 55-дюймовой матрицы.

50-дюймовый ТВ обладает размерами 1116х262х700 мм со съемной металлической подставкой и весит 10,3 кг с учетом металлической рамки экрана. В России его цена на момент начала продаж составляла 40 тыс. руб.

За дополнительные 5 дюймов (12,7 см) в Xiaomi TV Q2 55 придется доплатить 10 тыс. руб. – телевизор стоит 50 тыс. руб. Весит он 13,7 кг при размерах 1230х263х766 мм.

Самым известным производителем смарт-ТВ с экраном на «квантовых точках» является корейская компания Samsung. С марта 2022 г. она не поставляет свою технику в Россию, а ее завод под Калугой, который она пыталась закрыть весной 2022 г., выпускает продукцию исключительно на экспорт. Тем не менее, ее QLED-телевизоры все еще присутствуют в российской рознице – в DNS, к примеру, цены на 50-дюймовые модели начинаются с 70 тыс. руб. с учетом скидки.

Экран и звук

В дисплеях новых ТВ Xiaomi используются так называемые «квантовые точки» — полупроводниковые нанокристаллы, испускающие свет при прохождении через них тока. Они делают изображение ярче. Такие дисплеи потребляют меньше энергии, чем обычные LCD и OLED-экраны, а также отличаются более низкой себестоимостью.

С точки зрения технических характеристик экраны новых ТВ Xiaomi отличаются только размерами. В обоих случаях это панель QLED с разрешением 3840х2160 точек (4К, Ultra HD) и 92-процентным охватом цветового пространства DCI-P. Углы обзора максимальные – 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали.

Xiaomi интегрировала в свои ТВ три технологии улучшения изображения – Dolby Vision, HDR10 и HLG, но при этом оставила частоту обновления экрана на уровне базовых 60 Гц. 10-битного представления цвета тоже нет – только 8-битное. Упомянута и технология МЕМС для более качественного отображения движущихся объектов.

Фото: Xiaomi Комплектный пульт позволяет управлять ТВ при помощи голоса

Вывод звука в новых «квантовых» телевизорах Xiaomi – это задача для двух широкополосных динамиков мощностью 15 Вт каждый. «Раскрасить» звук помогают технологии Dolby Atmos и DTS HD.

Умная электроника

Смарт-составляющая обоих телевизоров начинается с процессора MediaTek MT9611. Это не самая актуальная разработка MediaTek – процессор выпущен в декабре 2020 г., к тому же у компании есть более производительное решение – МТ9612.

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Чип МТ9611 имеет в своем составе квартет ARM-ядер Cortex-A55 на частоте 1,5 ГГц и видеоподсистему Mali G-52. Тем временем, в МТ9612 установлено четыре более производительных ядра А73. Чем руководствовалась Xiaomi при выборе CPU для своих новых ТВ, неизвестно. Не исключено, что использование MT9611 помогло ей удержать их стоимость на низком уровне.

Фото: Xiaomi Интерфейс программной оболочки

Оба смарт-ТВ поставляются с 2 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 16 ГБ на основе флеш-модуля еММС. Управляются новинки операционной системой Android TV, которая в большинстве телевизоров Xiaomi поставляется с оболочкой MIUI TV или Patchwall. В моделях TV Q2 55 и TV Q2 50 используется Patchwall.

Интерфейсы и модули связи

По количеству интерфейсов у телевизоров различий тоже нет. Подключать к ним внешние источники изображения Xiaomi предлагает по трем HDMI (один с поддержкой eARC), а для периферии в них предусмотрено два полноразмерных порта USB 2.0. Связь с интернетом осуществляется либо по Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, либо по Ethernet.

Перечень характеристик дополняют модуль Bluetooth 5.0, оптический цифровой аудиовыход, цифровой тюнер DVB-T2/C, DVB-S2 и вход под наушники с миниджеком (3,5 мм). Bluetooth здесь используется для подключения пульта управления со встроенным микрофоном – он нужен для голосовых команд, отдаваемых виртуальному помощнику «Google ассистент». Русский язык поддерживается.