Xiaomi выпустила 4К-телевизор с большим экраном по цене дешевого смартфона. Есть шанс на продажи в России

Под брендом Redmi Xiaomi выпустила три телевизора из новой серии Smart TV 2025. Все три новинки сопоставимы по цене с новыми смартфонами серии Redmi Note, то есть стоят они недорого. При этом у каждого есть экран 4К, и в каждом столько оперативной памяти, сколько во флагманском ТВ Сбербанка за 150 тыс. руб.



Смартфон или ТВ – цена одна

Компания Xiaomi начала продажи трех новых телевизоров серии Smart TV 2025 под своим суббрендом Redmi, пишет портал ITHome. Вся троица относится к бюджетному ценовому сегменту, но при этом характеризуется экраном с поддержкой 4К-разрешения.

Серия состоит из моделей А50, А55 и А65, названия которых указывают на диагонали их дисплеев. Китай станет первой страной, где новинки поступят в продажу, но есть вероятность увидеть их и на российском рынке. В розничных сетях («М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк» и DNS) на момент выхода материала были доступны только смарт-ТВ Xiaomi, а новинки Redmi сотрудники CNews обнаружили на популярных маркетплейсах.

Планирует ли российская традиционная розница пополнить свой ассортимент телевизорами Redmi, на момент выпуска материала известно не было. Редакция CNews обратилась с этим вопросом в «М.Видео-Эльдорадо». Представители «Ситилинка» сообщили CNews: «В «Ситилинке» на текущий момент не планируются поставки ТВ под брендом Redmi». Аналогичный ответ поступил в редакцию CNews и от представителей дистрибьютора Merlion – он тоже пока не планирует ввозить телевизоры Redmi в Россию.

Xiaomi Старшая модель серии

50-дюймовая модель А50 оценивается в Китае в 1400 юаней (около 18 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 апреля 2024 г.). А55 стоит 1600 юаней (примерно 21 тыс. руб.), а А65 – 2200 юаней (29 тыс. руб.). Для сравнения, смартфон Xiaomi Redmi Note 12s с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM в российской рознице на момент выпуска материала стоил 17,5 тыс. руб., а Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256 ГБ – 25 тыс. руб.

Размер – единственное различие

Redmi A50/55/65 2025 – это, по сути, один и тот же телевизор с разницей исключительно в цене и диагонали экрана. Все другие спецификации новинок идентичные – например, у каждой из них есть по 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, в вышедшем в апреле 2024 г. российском смарт ТВ Sber miniLED на 65 дюймов есть те же 2 ГБ RAM, но объем встроенной памяти не превышает 16 ГБ, хотя стоит он 150 тыс. руб.

Экраны телевизоров Redmi выдают разрешение 4К, оно же Ultra HD, оно же 3840х2160 пикселей. Пиковая яркость IPS-матрицы в данном случае составляет 300 нит, а сама матрица охватывает 78% цветового пространства DCI-P3 и имеет точность цветопередачи (Delta E) — менее трех единиц. Частота обновления экрана адаптивная – от базовых 60 Гц до 120 Гц, что может пригодиться в современных видеоиграх.

У Redmi есть и более крупные телевизоры - они доступны в России

Бюджетность новых телевизоров Redmi проявляется в первую очередь в звуке. Xiaomi встроила в эти ТВ лишь два динамика по 10 Вт каждый. Но при этом в новинках есть технология DTS для улучшения качества звучания.

Электронная составляющая

Помимо 2 ГБ ОЗУ и накопителя на 32 ГБ в Redmi A50/55/65 2025 есть неназванный ARM-процессор на базе четырех не очень производительных ядер Cortex A35. Из проводных интерфейсов в телевизорах есть по два порта HDMI 2.1 (для подключения внешних источников изображения, подходят для новейших игровых приставок) и USB (оба 2.0, для клавиатуры, мышки, накопителя). Беспроводное подключение обеспечивается модулями Bluetooth и Wi-Fi (только 2,4 ГГц).

Смартфон по цене телевизора. Или телевизор по цене смартфона

В телевизорах нет привычных для ТВ Xiaomi оболочек MIUI TV и PatchWall. Вместо них используется новая HyperOS – ее Xiaomi выпустила в конце 2023 г. как раз на замену имеющимся у нее прошивкам. Современные гаджеты компании уже вовсю переходят с MIUI на новую систему.

Все три телевизора выполнены в металлическом корпусе и имеют три уровня экономии энергии, реализованных программно. Размеры старшей модели составляют 1446х892х313 мм вместе с подставкой.