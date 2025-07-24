«М.Видео-Эльдорадо»: доля телевизоров со Smart TV превысила 90% в первом полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги продаж телевизоров за первое полугодие 2025 г. По данным компании, доля устройств с функцией Smart TV превысила 90% в количественном выражении и достигла почти 97% в выручке, что подтверждает устойчивый тренд на цифровизацию и рост интереса покупателей к умной технике. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В январе–июне 2025 г. в России было реализовано около 3,1 млн телевизоров на сумму 95,3 млрд руб. Продажи в натуральном выражении остаются высокими, а рынок все более уверенно смещается в сторону моделей с расширенным функционалом.

Современные телевизоры чаще становятся не просто экраном, а полноценным мультимедийным центром с доступом к веб-сервисам, музыке, играм и управлению «умным домом». В первом полугодии 2025 г. 9 из 10 проданных телевизоров были оснащены Smart TV, а модели без смарт-функций занимают лишь 9% в штуках и всего 3,1% в денежном выражении. Это свидетельствует о практически полном переходе рынка в сторону цифровых решений.

Наиболее популярной операционной системой остается Android / Google TV, которая используется в 46,4% всех проданных устройств и формирует 49,6% выручки. Второе место занимает «Яндекс.Платформа» — 15,2% в количественном выражении. Также в топе — «Салют TV» от Сбербанка (7,6%), VIDAA от Hisense (7,7%) и Tizen от Samsung (5,2%).

Российские Smart-платформы продолжают усиливать позиции и уже суммарно занимают более 22% рынка в штуках: устройства на базе «Салют TV» и платформе «Яндекса» демонстрируют высокие показатели в денежном выражении.

Средняя цена телевизора выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 30,2 тыс. руб. Рост объясняется смещением спроса в сторону более функциональных моделей и укреплением среднего ценового сегмента.

Лидером по объему продаж в штучном выражении стал Haier — его доля составила 15%. На втором месте — устройства под собственными торговыми марками ритейлеров (Tradebrand) с долей 11%, что говорит о высоком спросе на доступные и сбалансированные по характеристикам решения. Также в топ-5 вошли Xiaomi (9%), Hisense (7%) и TCL (6%).

В денежном выражении рынок также возглавил Haier, заняв 20% выручки. За ним следуют Samsung (12%), Hisense (10%), TCL (9%) и Xiaomi (9%).

Руководитель департамента «Кино и Звук» компании «М.Видео-Эльдорадо» Иван Баратынский: «Мы видим устойчивое смещение интереса покупателей в сторону телевизоров с широкими мультимедийными возможностями. Сегодня практически каждый второй проданный телевизор работает на Android TV, а более 22% рынка занимают российские платформы, такие как «Яндекс» и «Салют TV». Это указывает на высокую адаптивность отечественных решений и растущее доверие к ним стороны пользователей. Также укрепляют позиции китайские бренды, предлагающие продуманный функционал по разумной цене. Покупатели все чаще выбирают технику с умными платформами, голосовым управлением и удобным доступом к контенту — именно это формирует новое качество потребления в категории ТВ».