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МТС модернизировала интерактивное телевидение в Междуреченске

МТС сообщает о модернизации цифрового домашнего ТВ в Междуреченске. Горожане по-прежнему смогут смотреть привычные каналы и управлять эфиром. Вместе с тем современное телевидение дает возможность смотреть контент из интернета и играть в видеоигры на большом экране. Кроме того, междуреченцы получат бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру KION. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология подключения домашнего телевидения через интернет кабель – IPTV – осталась прежней. Она позволяет смотреть программы и фильмы в высоком качестве и управлять эфиром: ставить на паузу, перематывать и записывать. Однако теперь МТС подключает домашнее ТВ в Междуреченске посредством современной Android-приставки. Устройство поддерживает Full HD и -качество видео. Приставку можно использовать как медиаплеер и игровую консоль.

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Вместе с телеканалами (их более 200) междуреченцы смогут бесплатно смотреть онлайн-кинотеатр KION, в библиотеке которого содержится тысячи фильмов и сериалов, в том числе, оригинального производства.

«Технология Smart TV наделила телевизор функцией гаджета с выходом в интернет. На большом экране можно смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и видео в стриминговых сервисах, заходить на сайты, играть в видеоигры и многое другое. Технику более старшего поколения можно сделать «умной» с помощью ТВ-приставки с операционной системой Android. Теперь такая возможность есть и у абонентов IPTV МТС в Междуреченске», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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