В Москве быстрее всего растет бизнес в сфере телекоммуникаций, кино и телевидения

Компания «Деловая среда» (дочернее предприятие Сбербанка) рассказала о том, какой бизнес регистрировали россияне в 2023 г.

В 2023 г. почти половина новых бизнесов была запущена людьми в возрасте до 35 лет – 44%, из которых 15% - те, кому от 18 до 25 лет, а 3,5% - россияне 18–19 летнего возраста. Кроме того, на 2% выросло число тех, кто решается открыть свое дело после 56 лет. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В ходе исследования была изучена динамика регистраций 156 тыс. ИП и ООО через свой онлайн-сервис Деловой среды «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» в 2023 году, где на долю ИП пришлось 86%, ООО – 14%.

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»: «В 2023 г. число предпринимателей, открывших свое дело через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта от «Деловой среды» с момента его запуска, превысило полмиллиона. Мы традиционно изучаем все доступные показатели, которые отражают ситуацию в сфере предпринимательства. Один из них – соотношение мужчин и женщин, открывших бизнес. Так, в 2023 г. оно составляет 56% и 44% соответственно. По сравнению с 2022 г. число женщин увеличилось на 2%. Самым «женским» регионом в 2023 г. стала Республика Бурятия: здесь доля предпринимательниц составила 55%».

Согласно аналитическим данным, наибольшее число бизнесов было открыто в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Свердловской области и Республике Башкортостан.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «В Москве в прошедшем году с помощью онлайн-сервиса Сбера было зарегистрировано более 16 тыс. малых предприятий, что на 8% больше, чем годом ранее. Среди них 73% приходится на ИП, 27% - на ООО. Среди топ-10 наиболее популярных сфер бизнеса значительный прирост показали деятельность в сфере телекоммуникаций (+150%), производство кинофильмов и телевизионных программ (+72%), рекламная деятельность (+55%), торговля автотранспортными средствами (+48%), сфера операций с недвижимым имуществом (+44%), и деятельность в области информационных технологий (+33%)».

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идут пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт. Замыкает десятку, как и в прошлом году, сфера ИТ. Последняя показала прирост в 10% относительно 2022 г.

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«Деловая среда» — дочерняя компания Сбербанка, которая уже 11 лет помогает найти и проработать идею для бизнеса, зарегистрировать свое дело. Через сервис регистрации бизнеса и дистанционного за открытия счета от «Деловой среды» было открыто более 500 тыс. бизнесов. Он позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем.