В первые дни каникул татарстанцы смотрели комедии и телепередачи, а к концу выходных – семейное кино и мелодрамы

Аналитики онлайн-кинотеатра Kion от цифровой экосистемы МТС проанализировали кинопредпочтения татарстанцев за период новогодних каникул с 31 декабря по восьмое января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители республики встретили новый 2025 год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предпочтения жителей региона с 31 декабря по второе января и в период Рождества отличались. Так, в первые дни новогодних каникул татарстанцы отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Татарстана в новогодний период стали один из самых обсуждаемых сериалов «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым; новый сезон сериала «Успешный» с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артемом Сучковым; сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным; кинокартины «Зять» и «Омар в большом кино».

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов среди татарстанцев в новогодние каникулы стали «Один Дома», «Великая», «Леди Баг и супер-кот», «Постучись в мою дверь» и «Спасти Санту».

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других татарстанцы отдавали предпочтение просмотру телеканалов «Россия 1», ТНТ, «Первый канал», РЕН, СТС.