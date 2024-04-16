Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС

Haier опубликовала на Hh.ru вакансии технического руководителя и менеджера проекта по разработке ОС на базе AOSP для телевизоров. Сейчас телевизоры Haier работают на платформе Google TV, которая в любой момент может отключить доступ россиянам из-за санкций.



Haier в поиске

Китайская Haier опубликовала на Hh.ru вакансии технического руководителя и менеджера проекта Evo TV, выяснил «Коммерсант». Согласно описанию, речь идет о разработке операционной системы на базе открытого исходного кода Android (AOSP), предназначенной для телевизоров.

Под брендом Evo TV на телевизорах Haier сейчас работает агрегатор контента из российских онлайн-кинотеатров.

Haier — китайский производитель бытовой техники, создан в 1984 г. как завод по производству холодильников. Зарубежные операции приносят 42% выручки компании. Haier владеет 20 заводами в разных странах.

Сейчас телевизоры Haier работают на платформе Google TV — вариант системы Android TV с интерфейсом от Google.

Сложности из-за санкций

Google с весны 2022 г. уходит из России, она даже пытается обанкротить свое российское юрлицо ООО «Гугл». В мае 2023 г. интернет-гигант стал отказывать в предоставлении своих лицензий для российских вендоров смартфонов и планшетов на ОС Android. А в августе 2023 г. начал блокировать россиянам доступ к своим сервисам.

Haier «осознает возможность потери доступа к Android TV в России из-за политики Google», этот риск стал одной из причин изучения возможности разработки собственной ОС, считают два источника издания на рынке потребительской электроники.

Разработка собственной платформы в России кажется логичной гендиректору «Infoline-Аналитики» Михаилу Бурмистрову, «учитывая то, сколько Haier инвестирует в локализацию производства в России и в амбиции компании по укреплению лидерства на рынке»: «В части управления санкционными рисками создание собственной платформы — это дополнительная мера, которая обеспечит стабильность работы устройств умного дома».

Представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов считает, что платформа будет создаваться не только для российского рынка: «Если Haier разрабатывает платформу, то, скорее всего, в серьезном масштабе. Специалисты в России могут понадобиться, чтобы адаптировать ее под местные регуляторные требования параллельно основной разработке».

Плюсы своей разработки

Производители электроники в последние годы активно создают собственные программные платформы и экосистемы, сказал Гуськов.

AOSP без сервисов Google используется как основа для программных смарт-ТВ платформ от «Яндекса» (YaOS) и SberDevices («Салют ТВ»).

Собственная ТВ-платформа создает «весомые конкурентные преимущества», так как «развивается с учетом привычек российского пользователя и надежно работает вне зависимости от внешних обстоятельств», пояснили в SberDevices.

«На фоне возможных ограничений в использовании иностранных ОС, как Android TV, разработка собственной системы позволяет настраивать ее под нужды и предпочтения пользователей и интегрировать локальные сервисы с медиаконтентом», — добавили в «Яндексе».

Стимулом Haier может быть также желание дополнительного дохода за счет рекламы в приложениях и revenue sharing (разделения рекламной выручки с партнерами), полагает один из собеседников издания.