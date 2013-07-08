Дома́шний кинотеа́тр — комплекс звуковоспроизводящего и видеооборудования потребительского класса, установленный в частном жилом помещении для создания оптимальных условий просмотра видеоконтента в домашних условиях. Основное назначение домашнего кинотеатра заключается в получении высокого качества изображения и звука, приближенного к кинотеатральному и обеспечивающего сопоставимый «эффект присутствия».