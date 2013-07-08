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Домашний кинотеатр Home cinema


Дома́шний кинотеа́тр — комплекс звуковоспроизводящего и видеооборудования потребительского класса, установленный в частном жилом помещении для создания оптимальных условий просмотра видеоконтента в домашних условиях. Основное назначение домашнего кинотеатра заключается в получении высокого качества изображения и звука, приближенного к кинотеатральному и обеспечивающего сопоставимый «эффект присутствия».


08.07.2013 Philips представил домашний кинотеатр с 3D-направленными динамиками
24.04.2013 LG представила топовый домашний кинотеатр BH9530TW
17.05.2012 LG BH9520TW: флагманский домашний кинотеатр с Blu-ray 3D
12.10.2011 LG выпустила новое поколение 9.1-канальный домашний кинотеатр
26.05.2011 LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D
11.05.2011 LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D
13.01.2011 Экспресс-обзор: домашний кинотеатр Philips HTS9520
13.11.2010 Домашний кинотеатр подстраивается под хозяина
05.10.2010 Новый флагманский домашний кинотеатр LG - на российском рынке
10.08.2010 Новый домашний кинотеатр от Philips с поддержкой 3D Blu-ray
26.07.2010 Домашний кинотеатр Samsung с Blu-ray-плеером и беспроводными тыловыми колонками
08.06.2010 5.1-канальный домашний кинотеатр LG с тонкими колонками и эффектом окружающего звучания
13.01.2010 Logitech представила «домашний кинотеатр на коленях»
04.09.2009 LG представляет 5.1-домашний кинотеатр с Blu-ray-плеером и тремя HDMI
12.09.2008 Philips представляет домашний кинотеатр CinemaOne
01.07.2008 Новый домашний кинотеатр серии Philips Design Collection
27.06.2008 Домашний кинотеатр: коробочные решения
07.06.2008 Sony анонсировала новый домашний кинотеатр с HDMI-интерфейсом
25.01.2008 Samsung представляет настенный домашний кинотеатр
17.12.2007 Samsung HT-BD2: домашний кинотеатр с Blu-ray-плеером
30.11.2007 LG представляет домашний кинотеатр с 10.1-канальным звуком
05.09.2007 Кинотеатр Samsung HT-X250 — 100 ватт на каждую колонку
05.09.2007 Sony DAV DZ250M — домашний кинотеатр-находка
31.08.2007 Samsung представил расширенную линейку HD-плееров
28.06.2007 Шестиканальный домашний кинотеатр от JVC: все что нужно
09.06.2007 HSD 6020: новый 5.1-канальный домашний кинотеатр от Xoro
01.06.2007 Домашний кинотеатр ВВК DK3640Х – хорошее качество за скромные деньги
28.04.2007 Домашний кинотеатр Samsung HT-TXQ120: яркое смешение стилей
19.04.2007 Сетевой домашний кинотеатр Sophisti DD-3: новинка от JVC
12.03.2007 LG представил домашний кинотеатр в форме пирамиды
23.11.2006 LG представила домашний кинотеатр
19.07.2006 Sony объединил домашний кинотеатр в одно устройство
01.06.2006 Архитектура домашнего кинотеатра
12.12.2005 LG представила первый домашний кинотеатр с жестким диском
06.07.2005 Домашний кинотеатр в маленькой квартире
13.04.2005 LH-TK750X: новый домашний кинотеатр от LG
11.10.2004 С чем едят домашний кинотеатр. Часть первая
27.02.2004 Домашний кинотеатр с Wi-Fi и другие новинки Philips скоро появятся в России
24.11.2003 Polar представил домашний кинотеатр
13.02.2003 HT-DL1500 - новый домашний кинотеатр Samsung

Публикаций - 927, упоминаний - 1181

Домашний кинотеатр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9768 145
Sony 6486 134
LG Electronics 3544 104
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 100
Philips 2054 87
Intel Corporation 11692 62
Seiko Epson Corporation 889 60
BBK Electronics Corp 281 49
Toshiba Corporation 2890 49
JVC Kenwood 412 40
Nvidia Corp 3223 38
Microsoft Corporation 23576 36
Apple Inc 11253 33
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2426 32
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 29
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 28
Sharp Corporation 1042 27
TI - Texas Instruments Incorporated 815 26
4A Games 746 22
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 20
Fujitsu 2044 20
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 19
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 19
Canon 1379 17
AMD - Advanced Micro Devices 3878 16
Ростех - Автоматика Концерн 1502 16
ViewSonic 312 15
Twitter 2714 14
Samsung - Harman - JBL 199 13
HP - Hewlett-Packard 3600 12
Siemens AG - Siemens Group 2547 12
HP Inc. 5567 12
Olympus 467 11
IBM - International Business Machines Corp 9213 11
Google LLC 10994 11
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 11
Dell EMC 4927 11
Pioneer Corporation 421 11
Hisense Group 91 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 21
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 14
Эра HD - Эра ХД 54 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1857 14
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 13
Композит 84 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 446 11
Лента - Сеть розничной торговли 1721 9
Carl Zeiss 299 9
Русский Стиль 43 8
BMW Group 413 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 6
Beko 66 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1028 6
Техносила - СервисТрейд 241 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 6
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 5
Walt Disney Company 574 5
Совкомбанк Совесть 267 4
UPS 181 4
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 34 4
Yamaha - Ямаха 102 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 121 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 441 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 24 3
Porsche - Порше Руссланд 96 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 3
Paramount Pictures Corporation 124 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 902 3
Hyundai Motor 342 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 304 3
Студия Артемия Лебедева 92 3
Крематорий - рок-группа 4 3
Крокус Сити Молл 13 3
Викинг 34 3
Евросеть 1401 3
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 213 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 395 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 210 1
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 354 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 191 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 434 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 332 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 292 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 57 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 690 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 66
4CIO 713 21
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 190 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 4
8K Association - Ассоциация 8K 161 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6660 416
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