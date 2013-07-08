Домашний кинотеатр Home cinema
Дома́шний кинотеа́тр — комплекс звуковоспроизводящего и видеооборудования потребительского класса, установленный в частном жилом помещении для создания оптимальных условий просмотра видеоконтента в домашних условиях. Основное назначение домашнего кинотеатра заключается в получении высокого качества изображения и звука, приближенного к кинотеатральному и обеспечивающего сопоставимый «эффект присутствия».
Домашний кинотеатр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наумов Максим 97 39
|Ширшов Павел 76 13
|Сергеев Иван 74 12
|Ксенин Алекс 311 5
|Лахова Олеся 35 5
|Лебедев Артемий 96 3
|Бровкин Дмитрий 56 3
|Ерофеева Мария 31 3
|Эшкинд Борис 3 3
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 3
|Levinson Mark - Левинсон Марк 6 3
|Захаров Андрей 37 2
|Чебатко Алексей 6 2
|Корчагин Олег 9 2
|Баранов Андрей 8 2
|Речменский Игорь 20 2
|Овчаров Евгений 12 2
|Чернов Александр 13 2
|Кудрявцев Алексей 37 2
|Дергунова Ольга 118 2
|Сенюк Надежда 33 2
|Шевченко Андрей 14 2
|Лезина Евгения 3 2
|Никитин Николай 20 1
|Паньков Сергей 3 1
|Боярский Семен 8 1
|Johnson Eric - Джонсон Эрик 7 1
|Лаврентьев Павел 9 1
|Маргарян Армен 6 1
|Беляева Татьяна 23 1
|Семенова Мария 7 1
|Назарук Станислав 3 1
|Прутков Козьма 3 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Серак Владимир 2 1
|Назарбаев Нурсултан 83 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Романов Дмитрий 63 1
|Казакова Анастасия 8 1
|Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 51 1
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