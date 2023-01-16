Индексная книга CNews*
БТиЭ Стиральная машина Washer автоматическая прачка
Публикаций - 628, упоминаний - 1704
БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Головин Даниил 34 10
|Муравьев Олег 18 9
|Гуцериев Михаил 111 7
|Платонова Оксана 10 6
|Путин Владимир 2785 6
|Толстобров Михаил 10 6
|Кульченко Роман 14 5
|Рашид Карим 6 5
|Гуров Александр 7 4
|Бондарев Владислав 4 4
|Старикова Евгения 11 4
|Захаров Максим 11 4
|Агуреева Ольга 9 4
|Измайлов Максим 9 4
|Ли Сергей 13 3
|Архипова Светлана 3 3
|Гуськов Антон 24 3
|Михина Наталья 7 3
|Плетнев Александр 5 3
|Иванова Дагмара 26 3
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 3
|Моржова Наталья 6 3
|Уколов Михаил 13 3
|Галустян Михаил 3 2
|Носков Константин 231 2
|Erdogan Turan - Эрдоган Туран 2 2
|Лебедев Артемий 98 2
|Лысенко Эдуард 278 2
|Осипов Леонид 5 2
|Тиманов Дмитрий 5 2
|Карташев Дмитрий 5 2
|Мишин Глеб 69 2
|Долгов Владимир 56 2
|Лаврентьев Павел 9 2
|Славинский Михаил 13 2
|Вараксина Ольга 9 2
|Ерёмин Вадим 7 2
|Тынкован Александр 51 2
|Гуляева Татьяна 36 2
|Паршин Илья 8 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.