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БТиЭ Стиральная машина Washer автоматическая прачка

БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка


16.01.2023 «М.видео-Эльдорадо» передала на переработку свыше 8 тыс. тонн старой техники, батареек и упаковки от товаров
03.06.2022 Спрос на технику собственных торговых марок «М.Видео-Эльдорадо» показал максимальный рост с момента запуска
21.04.2022 Найден способ победить глобальный дефицит микросхем. Их стали массово выпаивать из стиральных машин
25.11.2021 Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж
21.10.2021 Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?
22.07.2021 Зачем оставлять дверцу стиральной машины и посудомойки открытой
15.05.2021 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM
11.05.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет
14.12.2020 Россияне лихорадочно закупаются холодильниками и стиральными машинами, потому что не могут потратить деньги на поездки и развлечения
27.08.2020 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM
26.06.2020 Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM
05.05.2020 Сушильные и стирально-сушильные машины: разрушаем мифы
01.04.2020 Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку
14.10.2019 Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM
01.10.2019 Как стиральная машина может превратиться в биологическую угрозу
04.09.2019 Обзор стиральной машины Samsung WW80R62LVFX: чистота за 49 минут
23.08.2019 Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели
05.08.2019 Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей
12.06.2019 Россия - новая родина "умных" стиральных машин
28.02.2019 Самые бесшумные стиральные машины
16.01.2019 Полезные функции современных стиральных машин
12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018
07.08.2018 Самые компактные стиральные машины
28.03.2018 Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM
20.12.2017 Выбираем стиральную машину. Рекомендации ZOOM
08.12.2017 Candy облегчает стирку
14.09.2017 10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017
06.03.2017 Стиральные машины Hoover берут габаритами и беспроводной синхронизацией
07.10.2016 Candy "подружила" стиральные машины с NFC
29.09.2016 Не только смартфоны: Произошли десятки взрывов стиральных машин Samsung
02.09.2016 В этот раз - ультра-премиальный класс
05.08.2016 Большая летняя стирка
13.05.2016 Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM
14.01.2016 Успехи локализации на калужском заводе Samsung
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM
02.04.2015 LG укрепляет положение лидера, представив новую бытовую технику
18.09.2014 Siemens строит кухню версии 2.0
28.02.2014 Стиральная машина Cloudwash: консультации через интернет
06.02.2014 Стиральные машины LG BigIn - объёмные и узкие

Публикаций - 628, упоминаний - 1704

БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9806 155
LG Electronics 3548 130
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 82
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 76
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 221 69
Siemens AG - Siemens Group 2551 59
Apple Inc 11332 42
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 36
Yandex - Яндекс 5887 34
Philips 2055 33
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 31
Haier 125 22
Google LLC 11083 19
Daewoo Electronics 43 18
Ростех - Автоматика Концерн 1515 18
ASKO 28 18
Toshiba Corporation 2898 18
Xiaomi 1356 16
Sony 6491 15
Intel Corporation 11724 15
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 398 14
Microsoft Corporation 23693 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6368 13
Sharp Corporation 1044 13
Hisense Group Holdings 94 11
Redmond - Инновационные решения 106 11
Цифра ГК 2176 11
Huawei 3564 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7134 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9747 9
IBM - International Business Machines Corp 9235 9
5nine Software 1819 9
Lenovo Motorola 3505 9
Meta Platforms - Facebook 4350 9
Hitachi - Хитачи 1457 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10221 8
Amazon Inc - Amazon.com 2828 8
Vestel 29 8
JVC Kenwood 412 7
Miele - Миле 133 67
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 62
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 57
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 57
Haier - Candy Group - Канди 92 53
Hansa - Ханса 101 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6279 31
Gorenje 89 30
Whirlpool - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 30
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 26
Beko 66 24
Dyson 113 20
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 943 17
Ardo - Ардо 32 15
Daewoo 102 15
Gaggenau 35 14
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 13
Россети Ленэнерго 2380 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6007 11
5 элемент 1811 9
Kärcher - Karcher - Керхер 67 9
Groupe SEB - Tefal 85 9
Евросеть 1401 8
Связной ГК 1347 8
СКО Электроника-утилизация 15 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1045 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 392 7
Swarovski AG 70 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 365 7
Walmart - Wal-Mart Stores 368 6
Groupe SEB - Rowenta 41 6
Bugatti 17 5
Smeg 16 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 5
Лента - Сеть розничной торговли 1763 5
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 51 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 348 5
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 4
Whirlpool KitchenAid 22 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18370 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10559 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4643 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1449 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9431 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 359 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 5
Президент Российской Федерации 3792 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1927 5
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 254 4
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2497 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1195 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1929 4
Судебная власть - Judicial power 2131 3
Правительство Москвы 2077 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2489 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1121 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3039 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3821 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 343 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 505 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 893 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 353 2
Федеральное казначейство России 1585 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1594 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 877 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 970 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 411 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6144 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 10
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 1808 9
4CIO 728 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 94 5
8K Association - Ассоциация 8K 164 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 455 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 2
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
Электрокабель 8 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 1
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 940 283
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6740 190
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21750 170
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80156 170
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11967 149
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40229 135
Пылесос - Vacuum cleaner 501 133
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 291 115
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12897 102
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10185 98
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 248 94
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11412 92
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2646 92
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13383 89
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6512 88
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 460 87
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25701 87
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5722 82
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2296 82
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15216 75
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17772 65
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 104 63
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13714 63
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1821 62
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6175 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26535 60
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22558 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11681 57
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1374 55
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7923 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9132 53
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 162 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54687 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12749 50
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 149 48
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19407 46
Аксессуары 3531 45
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6790 44
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 283 44
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8784 43
Microsoft Windows 2000 12785 41
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 385 39
Google Android 12784 35
Apple iPhone 6 6267 26
Apple iOS 6947 21
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 424 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6704 16
Яндекс.Маркет 677 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 753 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4380 13
Samsung SmartThings 35 12
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 12
LG Kompressor Follow Me 20 12
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 11
LG Smart Diagnosis 14 11
LG HOM-BOT SQUARE 15 10
М.Видео-Эльдорадо Novex 23 9
Electrolux EWW, EWF - серия стиральных машин 9 9
Samsung Galaxy Note 686 9
Google Play - Google Store - Android Market 3008 9
Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 71 8
Age of Kings 3458 8
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 195 8
Microsoft Windows BitLocker 1290 7
Oracle Java - язык программирования 2794 7
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 13 7
Electrolux ESF - компактные посудомоечные машины 13 7
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 107 7
Microsoft Windows 14623 7
Xiaomi Mi Home 56 7
Groupe SEB - Moulinex ME 51 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4823 6
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 6
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 712 6
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 6
Apple iPad 3757 6
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 6
LG Multi Air Flow 12 5
LG ThinQ 30 5
Samsung Galaxy Gear 140 5
Головин Даниил 34 10
Муравьев Олег 18 9
Гуцериев Михаил 111 7
Платонова Оксана 10 6
Путин Владимир 2785 6
Толстобров Михаил 10 6
Кульченко Роман 14 5
Рашид Карим 6 5
Гуров Александр 7 4
Бондарев Владислав 4 4
Старикова Евгения 11 4
Захаров Максим 11 4
Агуреева Ольга 9 4
Измайлов Максим 9 4
Ли Сергей 13 3
Архипова Светлана 3 3
Гуськов Антон 24 3
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Носков Константин 231 2
Erdogan Turan - Эрдоган Туран 2 2
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Осипов Леонид 5 2
Тиманов Дмитрий 5 2
Карташев Дмитрий 5 2
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Лаврентьев Павел 9 2
Славинский Михаил 13 2
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4343 82
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4937 53
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42881 51
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4277 50
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3998 49
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1355 49
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5339 44
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10146 43
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3539 42
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7075 41
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6230 38
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 830 37
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5598 37
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1709 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24737 36
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10820 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15446 34
Зоология - наука о животных 2328 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42689 32
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1108 31
Английский язык 6213 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8977 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8467 23
Металлы - Серебро - Silver 693 22
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 179 22
Кредитование - Сrediting - Заём 5963 21
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9481 21
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1783 20
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 327 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14351 19
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1269 19
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3321 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3888 18
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Коммерсантъ - Издательский дом 1318 9
91Mobiles 1723 8
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Silicon.com 364 4
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РБК Daily 91 3
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 825 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2713 2
FT - Financial Times 1176 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
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Из рук в руки - irr.ru 63 2
Ведомости 608 2
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University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 111 1
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EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 1
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