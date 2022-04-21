Найден способ победить глобальный дефицит микросхем. Их стали массово выпаивать из стиральных машин

Электроника стиральных машин стала расходиться на «запчасти» и использоваться в электронных блоках других устройств. Производители массово скупают их в стремлении хоть как-нибудь справиться с дефицитом полупроводников.

Микросхемами надо делиться

Стиральные машины стали использоваться в качестве доноров различного рода микросхем, которые затем получают вторую жизнь в новых устройствах, пишет Bloomberg. По информации издания, некий крупный промышленный конгломерат начал массово скупать старые стиральные машины и «потрошить» их с целью добычи чипов, ставших настоящим дефицитом из-за пандемии коронавируса. Название конгломерата остается неизвестным.

Эту информацию подтвердил и главный исполнительный директор голландской компании ASML Holding NV Питер Веннинк (Peter Wennink), тоже не став рассекречивать авторов столь оригинального способа «добычи кремния». ASML Holding NV является крупнейшим в Нидерландах вендором литографического оборудования, используемого в производстве микросхем.

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Веннинк заявил, что о превращении стиральных машин в доноров микросхем ему сообщил глава этого неназванного конгломерата. Веннинк уверен, что столь крайние меры свидетельствуют лишь об одном – дефицит полупроводников еще очень нескоро сменится профицитом, по крайней мере, в некоторых отраслях, где их нехватка ощущается сильнее всего.

От одного дефицита к другому

На момент публикации материала не было достоверно известно, почему таинственный конгломерат обратил свой взор именно на стиральные машины, тогда как электронику, в том числе и микросхемы, в большом количестве присутствуют и в других устройствах. Bloomberg не уточняет, какие именно машинки пригодны к массовым закупкам – новые или бывшие в употреблении. Если новые, то интерес к ним производителя, в теории, может привести к их нехватке на мировом рынке и, как следствие, к росту их стоимости.

Если же конгломерат скупает подержанные стиральные машины, то столь необычный выбор теоретически можно объяснить наличием внушительного числа таких устройств на вторичном рынке и их сравнительно невысокой стоимостью. Для примера, на «Авито» на 21 апреля 2022 г. было свыше 133 тыс. объявлений по продаже таких машинок, многие из которых стоили в пределах 1500 руб.

Кому могли понадобиться стиральные машины

Автомобильная промышленность – отрасль, пострадавшая от нехватки микросхем сильнее других. Производители вынуждены приостанавливать заводы или выпускать машины без тех или иных компонентов, чтобы не допустить тотальной нехватки новых средств передвижения.

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Не исключено, что микросхемы, выпаянные из стиральных машин, пригодятся в других машинах, тех, что с колесами и рулем. Bloomberg это не подтверждает, но приводит в пример японскую Toyota, которая не так давно сократила план производства своих автомобилей на 2022 г. на 100 тыс. шт. Основная причина – нехватка полупроводников и других компонентов электроники.

Немецкий концерн Volkswagen AG прогнозирует весьма печальные последствия дефицита чипов для всего автомобильного рынка. Американская Tesla, не раскрывая цифры, сообщила изданию, что не может выйти на прежние объемы производства своих электромобилей, не имея в наличии нужного количества полупроводниковых компонентов.

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При этом спрос на автомобили по-прежнему есть, хотя из-за их нехватки как таковой продажи падают. По итогам марта 2022 г. автосалоны пяти крупнейших европейских стран (Bloomberg не уточняет, каких именно) продали на 40% машин меньше, нежели в допандемийном марте 2019 г.

Тем временем спрос на бытовую технику в общемировом масштабе начал сокращаться, что снижает вероятность использования полупроводников из стиральных машин в другой домашней электронике. Однако на работу непосредственно производителей чипов это никак не повлияло – руководство TSMC заявляет, что свободных производственных мощностей на 2022 г. у нее почти не осталось.

Спасение отрасли в подержанном «железе»

Пример TSMC очень показателен, поскольку это самый крупный контрактный производитель электроники в мире. К тому же в его арсенале есть оборудование для выпуска чипов по разным топологиям, в том числе и совсем древним по современным меркам. Вероятно, менее крупные конкуренты TSMC тоже не испытывают проблем с заказами.

А вот с новым производственным оборудованием у таких компаний трудности определенно есть. Повышенный спрос на полупроводники привел к нехватке такого «железа» - компании, выпускающие его, не успевают выполнять заказы в срок. В результате время ожидания может достигать полутора лет.

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Но компании нашли выход из сложившейся ситуации. Как сообщал CNews, они начали скупать подержанное оборудование для литографии, которое зачастую и стоит дешевле, и добывается быстрее. Даже литографическое оборудование 20-летней давности сейчас тоже пользуется спросом.