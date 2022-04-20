Цена подержанного «железа» для производства чипов во всем мире взлетела в разы

Выпускающие микроэлектронику компании стали скупать подержанное оборудование для литографии, поскольку новое сейчас в дефиците. Это привело к росту цен – некоторое «железо» даже 20-летней давности может продаваться по цене нового, а на другое наценка может быть пятикратной. Но компаниям это все равно выгодно – купив оборудование, они могут наладить производство быстрее конкурентов и перетянуть на себя их заказы.

«Вторичка» растет в цене

Мировой рынок столкнулся со стремительным ростом цен на бывшее в употреблении оборудование для производства микросхем, пишет Nikkei Asial Review. Рост цен составил от двух до пяти раз в зависимости от самого «железа» и продавца. При этом подорожание совершенно не отразилось на спросе на такое оборудование.

По информации издания, за подержанным «железом» для выпуска полупроводников чуть ли не выстраивается очередь. Причин тому несколько, и основная – это сроки поставки «железа». Если новое производственное оборудование покупателям приходится ждать до полутора лет, то вторичное они могут получить в течение месяца.

Связано все это, помимо прочего с общим дефицитом нового оборудования такого рода на мировой арене. С ним уже столкнулись как небольшие производители, так и лидеры рынка, включая тайваньскую компанию TSMC – крупнейшего на планете контрактного производителя микросхем.

Коронавирус подогревает спрос

Нехватка нового производственного оборудования – это следствие пандемии коронавируса, который подхлестнул спрос на полупроводники. На него сразу отреагировали вендоры, начав скупать необходимую им технику для расширения производства.

Все хотят выпускать полупроводники, даже если для этого придется заплатить пять цен за оборудование начала века

В настоящее время спрос на новое «железо» в этом сегменте сильно превышает предложение, что и приводит к гигантским и в некоторых случаях нерентабельным срокам ожидания поставок. На это лишь одна из основных причин популярности подержанного оборудования.

Вторая причина тоже связана с COVID-19. Во время пандемии в мире вырос спрос на 200-миллиметровые кремниевые пластины, тогда как новое современное оборудование рассчитано, по большей части, на пластины диаметром 300 мм. Это и вынуждает вендоров обращать свой взор на вторичный рынок.

Свою лепту вносит и Китай, тоже напрямую связанный с COVID-19, поскольку распространение вируса началось с китайского города Ухань. Эта страна ограничена в закупках нового «железа» для производства микросхем и тоже вынуждена обращаться к вторичному рынку. А поскольку влияние КНР в этом сегменте год от года растет, то, как пишет Nikkei Asian Review, эта страна скупает все больше подержанного оборудования. Для примера, по итогам 2022 г. доля Поднебесной в общемировом выпуске полупроводников может достичь 21%.

Максимально непредсказуемый рынок

В совокупности все эти факторы не позволяют заинтересованным компаниям прогнозировать свои затраты на покупку подержанного производственного оборудования. Нередко им приходится платить за такое «железо» вдвое больше той цены, что продавец просил за него до пандемии.

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Но случается и такое, что компаниям приходится покупать вторичное оборудование по буквально цене нового. Притом очень часто немалые суммы им приходится отдавать за технику, использовавшуюся еще на рубеже XX и XXI веков.

Платить пять цен за «железо», которое еще пару лет назад никому не было нужно, тоже приходится сравнительно часто. И компании идут на такие условия вовсе не потому, что не умеют считать свои деньги.

Все с точностью до наоборот. Производители, тратя немалые суммы на подержанное «железо», не только приобретают ценный в условиях дефицита актив, но и выигрывают время. Они могут гораздо быстрее конкурентов, упустивших выгодный лот, наладить производство, переманить клиентов и тем самым получить больше заказов. Это позволит им не только вернуть затраты на покупку производственного оборудования, но и выйти в плюс.

Россия пока в отстающих

Заказы на производство полупроводников в основное своей массе пока проходят мимо России. В стране нет возможности выпускать полупроводники даже по техпроцессам 15-летней давности.

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Самым современным в этом плане «железом» располагал завод «Микрон», называющий себя «чипмейкером №1 в России». В его распоряжении есть лишь 65-нанометровое оборудование для литографии, а этот техпроцесс был актуальным еще в начале XX века.

На момент публикации материала не было информации, ведут ли российские вендоры закупки подержанного «железа» для литографии, и если да, то в каком объеме. Известно лишь, что власти хотят наладить в стране 28-нанометровое производство, но лишь к 2030 г. Для сравнения, упомянутая TSMC в ближайшие несколько лет перейдет на 1 нм.