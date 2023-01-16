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«М.видео-Эльдорадо» передала на переработку свыше 8 тыс. тонн старой техники, батареек и упаковки от товаров

Группа «М.видео-Эльдорадо» подвела итоги работы по реализации экопроектов за 2022 г. в рамках ESG-стратегии. С момента запуска собственной программы циркулярной экономики в 2019 г. компания передала на лицензированные предприятия для переработки более 8 тыс. тонн старой техники, батареек и упаковки от товаров. По итогам 2022 г. покупатели «М.видео» и «Эльдорадо» принесли в магазины сетей в два раза больше малой бытовой техники, чем годом ранее, а также в 1,5 раза чаще заказывали вывоз устаревших или ненужных крупных бытовых приборов, как вместе с доставкой нового товара, так и без покупок – с помощью запущенного сервиса экотакси. Самыми сдаваемыми устройствами в прошлом году стали стиральные машины, холодильники и смартфоны.

Несмотря на вызовы 2022 г., группа сохранила объём сбора техники по программам утилизации «М.видео» «Умная переработка» и «Эльдорадо» «Утилизируй правильно» на уровне предыдущего года. Программа по сбору на переработку устаревшей или пришедшей в нерабочее состояние техники реализуется «М.видео-Эльдорадо» с 2019 г. совместно с ассоциацией «СКО электроника-утилизация» на базе 9 лицензированных предприятий. В 2022 г. покупатели передали на экологичную переработку во вторсырье почти 1,5 тыс. тонн ненужных бытовых приборов, а также 60 тонн использованных батареек, что превысило показатель 2021 г. на 18%. За год с помощью фандоматов в двух пилотных магазинах Москвы также было собрано 12 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Клиенты могут сдать бесплатно малогабаритную технику, батарейки и элементы питания в 30 городах и 770 магазинах «М.видео» и «Эльдорадо». Вывоз непригодной крупногабаритной техники возможен из дома с доставкой нового товара с помощью услуги «Вывоз техники на ЭКО переработку». По сравнению с 2021 г. количество покупок такой услуги возросло в 1,5 раза. В среднем почти каждая двадцатая доставка крупногабаритной техники в 2022 г. сопровождалась вывозом старой и ненужной.

На сайте «М.видео» можно приобрести услугу экотакси по вывозу старой крупногабаритной техники ряда категорий. При этом покупать новый товар не обязательно. Услуга включает срочный выезд машины, демонтаж старой техники и работу грузчиков.

Самыми сдаваемыми приборами в ушедшем году стали стиральные машины, холодильники, мобильные телефоны, плиты, принтеры, телевизоры, в том числе крупных диагоналей, а также аксессуары – наушники и кабели. Так, в 2022 г. клиенты в четыре раза чаще передавали на экологичную переработку телевизоры, синтезаторы, гладильные системы, мобильные телефоны, наушники, блендеры, увлажнители и приборы для приготовления кофе, в шесть раз чаще – ноутбуки и компьютерное оборудование. Наибольший интерес к утилизации проявили владельцы стайлеров и других приборов для укладки волос, которых сдали почти в девять раз больше, чем в 2021 г.

Больше всего техники и устаревших элементов питания передали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярославля и Самары. Самыми экоактивными по отношению к 2021 г. стали жители Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска, Ульяновска и Тюмени.

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Безопасность

В рамках стратегии устойчивого развития, «М.видео-Эльдорадо» продолжила добиваться углеродной нейтральности, собирать и утилизировать оборудование и материалы, образовавшиеся в процессе торговли. Компания передала на переработку на специализированные предприятия более 4 тыс. тонн упаковки от товара (картона, плёнки, скотча и паллет), нарастив этот показатель вдвое.

Руководитель экологических проектов группы «М.видео-Эльдорадо» Оксана Платонова сказала: «М.видео-Эльдорадо» продолжает развивать ответственное потребление в России. В 2022 г. участниками наших экологических программ стали свыше 100 тыс. человек. Мы продолжаем внедрять новые удобные сервисы такие, как экотакси. Услуга уже работает на сайте «М.видео» в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а в первом полугодии этого года мы планируем запустить экотакси и в других крупных городах. Заказать услугу можно будет не только на сайте, но и в розничных магазинах. Наши клиенты уже оценили новый сервис экотакси и чаще всего использовали его для вывоза холодильников и стиральных машин на предприятия по переработке, где старая и ненужная техника становится сырьём для новых деталей и товаров».

Директор ассоциации «СКО электроника-утилизация» Владислав Бондарев сказал: «Важно, что даже в турбулентной ситуации на рынке столь значимые экологические проекты продолжают эффективно работать и развиваться. Совместно с коллегами из «М.видео-Эльдорадо» нам удалось создать устойчивую систему сбора отработанной бытовой техники и электроники, которая является по сути единственной в масштабах России. Важно также, чтобы государство оказывало помощь таким инициативам бизнеса в рамках реформирования системы РОП (расширенной ответственности производителя за утилизацию товаров, вышедших из обращения)».

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