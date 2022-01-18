Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 66403
ИКТ 6038
Организации 3988
Ведомства 1545
Ассоциации 456
Технологии 2352
Системы 14227
Персоны 23740
География 1201
Статьи 779
Пресса 680
ИАА 472
НИИ, ВУЗы и библиотеки 888
Мероприятия 703

Multimedia
Мультимедиа
данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд



18.01.2022 «Дистант», стартапы и цифровая среда: в Уральском федеральном университете запустили лабораторию кибербезопасности 1
08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG 1
01.03.2019 iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома» 1
22.10.2012 «Промсвязьбанк» внедрил мультимедийную систему ВКС 1
21.12.2011 Бум 5-дюймовых планшетов: первый взгляд на Lenovo LePad S2005 1
19.12.2011 Acer представил в России первый планшет на Android 4.0 1
13.12.2011 HTC Rhyme: обзор первого в истории женского смартфона 1
21.11.2011 PocketBook в 2 раза снижает стоимость Android-ридера IQ 701 1
15.11.2011 Производитель безэкранных дисплеев DisplAir победил в конкурсе «Кубок Техноваций» 1
31.10.2011 «Техносерв» оборудовал мультимедийным ВКС комплексом новое здание ФМС России 1
25.10.2011 В Твери запускается производство цифровых телевизионных приставок Cisco 1
20.10.2011 Обзор самого быстрого навигатора: Prology iMAP 530Ti 1
13.10.2011 LG выводит на российский рынок телефон S367 1
26.09.2011 Microsoft создает модульный смартфон 1
14.09.2011 Genius выпустила мультимедийный графический планшет EasyPen M406 1
02.09.2011 Компактные универсалы Dune HD 1
30.08.2011 3Q представила мультимедийный плеер F260HW 1
29.08.2011 Телеканал РЕН ТВ запустил новый мультимедийный портал 1
29.07.2011 Prestigio начала выпуск ридера-плеера 1
07.07.2011 Холдинг Naspers купил 70% крупнейшего турецкого шопинг-клуба Markafoni 1
14.06.2011 Модельный ряд плееров 3Q получил обновление 1
01.06.2011 Leadtek выпустила видеопланшет AMOR8218 для беспроводных звонков и работы с мультимедиа 1
11.05.2011 LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D 1
11.05.2011 Enaza и «Айпистрим.ру» запустили контент-сервисы для абонентов 1
25.04.2011 Prestigio сделала ридер-планшет 1
21.04.2011 Treelogic представила GPS-навигаторы со встроенным видеорегистратором 1
08.04.2011 Разработки из Беларуси: дешевый GPS-компас, медиаплеер и абонентские приставки 1
31.03.2011 RapidSonic показала мультимедиа-плеер с функцией записи в HD-качестве 1
22.03.2011 Sony готовит сверхтонкий ноутбук и лэптоп на базе Chrome OS 1
09.03.2011 Навигация «Автоспутник 5» стала доступна для всех моделей Pocket Navigator 1
24.02.2011 Philips анонсирует новый портативный DVD-плеер PD7030 1
22.02.2011 Sony выпустит планшет-слайдер, планшет-книжку и просто планшет 1
01.02.2011 Netgear анонсировала новые продукты для сервис-провайдеров 1
31.01.2011 LG представила в России мультимедийный телефон LG A160 1
24.12.2010 LG представил новые Blu-ray-плеер и домашние кинотеатры 1
22.12.2010 Grandstream представил IP-видеофон с 7-дюймовым сенсорным экраном 1
13.12.2010 Абоненты «МегаФона» смогут получить безлимитный доступ к лицензионному музыкальному контенту 1
26.11.2010 Объявлены победители «Премии Рунета-2010» 1
23.11.2010 Netgear представила новые модели мультимедиа-серверов ReadyNAS Ultra 1
16.11.2010 Телеканал RT запустит мультимедийный портал RT.соm 1

Публикаций - 70, упоминаний - 70

Multimedia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3147 7
Samsung Electronics 9019 6
Google LLC 9600 5
Twitter 2331 5
Nvidia Corp 3034 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2460 4
HP Inc. 5122 4
Microsoft Corporation 21338 4
Meta - Facebook 4151 4
VAIO 233 4
Sony 5659 4
Dell EMC 4494 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1732 2
Apple Inc 10237 2
Extron Electronics 52 2
Polycom - Поликом Россия 372 2
Qualcomm Technologies 1582 2
HTC Corporation 1379 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 983 2
Promwad - дизайн-центр электроники 15 1
STMicroelectronics 285 1
Box inc - box.com - box.net 101 1
Philips 1758 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 36 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7567 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1848 1
Yandex - Яндекс 4703 1
Acer Group 2201 1
Dr.Web - Доктор Веб 1171 1
Toshiba Corporation 2782 1
HP - Hewlett-Packard 3566 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 85 1
Cisco Systems - Tandberg 148 1
Treelogic 41 1
Nokia Corporation 5261 1
IBM - International Business Machines Corp 8736 1
iCore 46 1
NEC 1702 1
Navitel - Навител Навигатор 278 1
Sennheiser 45 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 2
ПСБ - Промсвязьбанк 639 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 376 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8960 23
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3043 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10167 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4934 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 17
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 3111 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6699 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3568 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 19058 8
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3278 6
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1081 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2893 5
MKV - медиаконтейнер 147 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1243 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3338 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 3269 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4263 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2081 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3080 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 645 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 457 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4054 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 905 2
AVI - Audio Video Interleave 394 2
МФУ - Многофункциональное устройство 787 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 694 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 2
DDR - Double data rate 2078 2
2D - 2-Dimensional 357 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1018 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 329 2
WMA - Windows Media Audio 927 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4749 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 155 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1015 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 63 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 482 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 770 1
Google Android 11613 17
Apple iPad 3559 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5935 4
Microsoft Windows 10 10344 3
Google Play - Google Store - Android Market 2652 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1318 3
Google YouTube - Видеохостинг 2185 2
Microsoft Office 3062 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1476 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 438 2
Apple iOS 6261 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2168 2
Microsoft Windows Phone OS 1541 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 515 2
Opera Mobile - браузер 52 2
Samsung Galaxy 513 2
Acer Liquid 17 1
Google Picasa Web Albums 154 1
Flickr - Фотохостинг 239 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 274 1
AMD Mobility Radeon HD 88 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1060 1
Google Chrome - браузер 1189 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 1
Intel Core i - Cерия процессоров 338 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1683 1
Ether - криптовалюта 11 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 801 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 360 1
JavaScript - Язык программирования 932 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 641 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 652 1
Google Maps - Карты Google 618 1
Google Chrome OS 331 1
Microsoft Windows 7 1760 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1237 1
Samsung Galaxy Note 609 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 94 1
Домуховский Николай 4 1
Демидов Руслан 10 1
Притула Павел 33 1
Саютин Сергей 4 1
Обабков Илья 2 1
Морозов Олег 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 91426 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28794 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36195 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11715 3
Украина 5618 3
Того - Тоголезская Республика 2035 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11455 2
Беларусь - Белоруссия 3244 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2910 2
Россия - СФО - Новосибирск 3020 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12119 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10028 1
Грузия 1032 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1635 1
Германия - Берлин 606 1
Австралия - Австралийский Союз 2663 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1655 1
Южная Корея - Республика 3449 1
Великобритания - Лондон 1882 1
Турция - Турецкая республика 1490 1
Европа 7870 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 461 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4434 1
Юпитер - планета Солнечной системы 518 1
Луна 1159 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 838 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 548 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 772 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1883 1
Казахстан - Республика 4175 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5157 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1304 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 609 1
Русский язык 2736 1
Эргономика 229 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 134 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 1
Wikipedia - Википедия 403 1
Engadget - Блог о технологиях 404 1
CNews - ZOOM.CNews 1380 1
Ars Technica 356 1
IDC - International Data Corporation 4552 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 81 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1085 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022