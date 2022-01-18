Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Multimedia
Мультимедиа
данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд
Публикаций - 70, упоминаний - 70
Multimedia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Домуховский Николай 4 1
|Демидов Руслан 10 1
|Притула Павел 33 1
|Саютин Сергей 4 1
|Обабков Илья 2 1
|Морозов Олег 20 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 1
|Wikipedia - Википедия 403 1
|Engadget - Блог о технологиях 404 1
|CNews - ZOOM.CNews 1380 1
|Ars Technica 356 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru