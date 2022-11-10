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Sitronics KT оснастила виртуально–интерактивное пространство ИТ-парка «Цифровая Арктика»

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) создала интерактивную аудиторию ИТ-парка «Цифровая Арктика». Инсталляции и мультимедийный контент знакомят посетителей с проектами в сфере цифровизации Арктики и идеей ИТ-парка, созданного Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М. В. Ломоносова.

При работе над проектом интерактивной аудитории ИТ-парка команда Sitronics KT вдохновлялась природой Арктического региона. Основными объектами аудитории являются четыре мультимедийные инсталляции, оформленные в общей стилистике. Центральной из них стала проекционная стена с полусферической поверхностью. Здесь демонстрируется информационный фильм об освоении Арктики, описывающий её масштабы и красоты, а также рассказывающий о технологичных решения, которые используются в регионе.

Ещё одна инсталляция — интерактивная карта, посвящённая экспедициям Арктического плавучего университета. Некоторые зоны объёмной карты являются проекционными и взаимодействуют с человеком — если поднести руку, воспроизводится контент.

Также в аудитории установлены две интерактивные инсталляции с вертикальными экранами, спроектированные в форме айсбергов. «Мифы и реальность» — познавательный квиз с вопросами на знание особенностей Арктики. «Транспортировка грузов» — интерактивная игра, в которой с помощью джойстиков посетителю нужно пройти часть Северного морского пути.

«Sitronics KT на протяжении многих лет разрабатывает и поставляет мультимедийные образовательных комплексы для музеев и учебных заведений, создает для них специальный контент. Мультимедийные решения сегодня стали неотъемлемым инструментом современного цифрового образования. Во взаимодействии с САФУ мы реализовали познавательный и технологичный проект, глубоко погружающий в тематику ИТ-парка», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

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Сотрудничество с университетом ведется в рамках соглашения между САФУ и АФК «Система», в которую входит Sitronics Group. Компания взаимодействует с университетом в реализации проекта ИТ-парка, а также в области информационных технологий, в вопросах подготовки квалифицированных кадров по направлениям цифровой экономики и участвует в проекте в рамках ESG-повестки корпорации.

Все мультимедийные инсталляции, а также свет и звук комплекса управляются централизованно с планшета управления — включается и выключается оборудование комплекса, запускается работа инсталляций, как каждой по отдельности, так и комплексно по нужному сценарию. Система управления позволяет осуществлять мониторинг за оборудованием комплекса, проводить техническое обслуживание и загрузку дополнительного контента.

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