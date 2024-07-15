Intact модернизировал мультимедийный комплекс для Администрации Архангельской области

Intact, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, внедрил программно-аппаратный мультимедийный комплекс для Администрации Архангельской области. Современные решения создали пространство для проведения мероприятий разного формата. Об этом CNews сообщили представители Intact.

Реализация проекта была нацелена на комплексную модернизацию мультимедийных систем. Ключевыми требованиями заказчика к обновленной инфраструктуре были надежность и отказоустойчивость всех систем, наличие гарантийного и сервисного обслуживания, а также возможность развития мультимедийного комплекса в соответствии с возникающими потребностями Администрации.

В процессе обновления мультимедийных систем необходимо было учитывать разноформатность проводимых мероприятий. Прорабатывались различные варианты технических компонентов, проводилось тестирование оборудования и анализ качества. Результатом предпроектного этапа стала выработка комплексного технического решения, отвечающее всем функциональным требованиям заказчика.

В ходе реализации проекта специалисты Intact за короткий срок осуществили весь комплекс работ: демонтаж устаревшего оборудования и поставку нового, монтаж инженерной инфраструктуры, подготовку кроссового помещения, оснащение мультимедийным комплексом, а также провели настройку всего оборудования.

Технологическим базисом проекта стали лучшие решения от производителей специализированного оборудования. В качестве основного средства отображения был выбран светодиодный экран размером 3840х2160 мм и шагом пикселя 1,86 мм. При выборе технических характеристик экрана учитывались пожелания заказчика сохранить архитектуру зала и встроить оборудование в интерьерное пространство с особенностями планировки. Предоставленное решение обеспечило разборчивость и читаемость информации со всех рабочих мест делегатов.

В качестве дополнительных средств отображения коллективного пользования применено решение с моторизированными проекционными экранами и двумя лазерными проекторами, которые спускаются на лифте из фальшпотолка. Данное решение реализовано из необходимости проведения мероприятий с полной посадкой зала, включая приглашенных гостей, а также возможности не загромождать уникальную архитектуру зала при регулярном использовании.

Для удобства работы с документами зал оборудован дублирующими и персональными высокотехнологичными средствами отображения. Персональные мониторы интегрированы в столешницу на рабочем месте каждого делегата. Для создания комфортного и функционального пространства во время выступлений в президиуме и трибуне использовались персональные мониторы с бесшумным механизмом регулировки высоты.

В зале реализовано автоматическое наведение камер на выступающего делегата, произведена интеграция конгресс-системы с системой управления и камерами, обеспечена аудио- и видеокоммутация сигналов, позволяющая выводить индивидуальные источники видеосигналов на разные группы средств отображения, что расширяет сценарии использования мультимедийного комплекса.

«Современные мультимедийные системы не просто объединяют текст, звук, видеоизображение и графику, технологии значительно расширяют границы совместной работы с информацией и создают максимально эффективное рабочее пространство. При реализации проекта мы применили лучшие технологии и практики для создания мультимедийной инфраструктуры», – отметил Алексей Шеховцов, руководитель отдела мультимедиа систем компании Intact.