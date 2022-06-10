«Белтел» оборудовал Библиотеку Маяковского мультимедийным комплексом

Главное здание Библиотеки Маяковского на Фонтанке 44, открывшееся после реставрации, объединяет в себе величественную архитектуру исторического центра Санкт-Петербурга и новые технологии библиотечной отрасли. Одним из решений, направленных на улучшение навигации и повышение доступности полезной для посетителей информации, стал мультимедийный комплекс системного интегратора «Белтел».

Мультимедийный комплекс включает девять профпанелей Ultra Stretch и OLED дисплеев.

компании LG, расположенных в разных зонах библиотеки. На экранах отображается различная полезная информация для жителей города, справочная информация библиотеки, а также навигационные сообщения, помогающие читателям ориентироваться в здании бывшего монастырского подворья. Сотрудники библиотеки самостоятельно управляют контентом с помощью специального интерфейса. Поставленные панели позволяют отображать любые форматы контента. В состав комплекса также входят специализированные интерактивные столы для библиотек со встроенными сенсорными дисплеями российского производителя Nextouch.

Мультимедийное оборудование не только помогает посетителям получать нужную информацию, но и органично дополняет современный дизайн библиотеки.

Обширные книжные фонды, удобное расположение и функциональность пространства, в частности наличие коворкинга и конференц-залов для проведения мероприятий привлекает в Маяковку множество посетителей.

«Сегодня у многих горожан библиотеки ассоциируются с изношенным пространством, где стоят старые стеллажи с обшарпанными и пыльными книгами. Что касается библиотек Санкт-Петербурга, это далеко не так. Сегодня наши библиотеки представляют собой современные пространства, где пользователь получает доступ не только к книжным фондам, но и различным электронным ресурсам, Wi-Fi, медиа и арт-пространствам. Маяковка задает основные направления развития библиотек, ориентируясь на построение единой комплексной инфраструктуры библиотек и самообслуживание пользователей. Для того чтобы пользователь пришел в библиотеки, необходимо их комплексно оснащать, формируя удобную среду времяпрепровождения, предоставляя им множество различных сервисов, в том числе с помощью новых технологий. Думаю, что многим трудно представить тот уровень автоматизации, которого нам удалось достичь, это лучше увидеть, посетив наш филиал на Фонтанке 44. При этом мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Например, на Фонтанке 44 у нас создан и функционирует центр управления видеоконтентом, посредством которого мы доносим до наших посетителей различный видео- и медиаконтент с помощью различных средств отображения. В дальнейшем к данной системе планируется подключить и иные городские библиотеки, фактически создав единую систему управления видеоконтентом библиотек уже в масштабах субъекта РФ. Подобного рода проекты удается реализовать благодаря тесному взаимодействию и сотрудничеству с нашими партнерами, в числе которых и компания «Белтел». Их желание и способность услышать и понять нас позволяет предоставить нашим пользователям новые возможности и сервисы за счет внедрения новых технологий», – сказал Сергей Кучумов, заместитель директора по информационным технологиям Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского.

«Мы рады наблюдать и способствовать развитию современных библиотек, привлекающих всё больший поток читателей самых разных возрастов и интересов. Хотя главным в библиотеке есть и всегда будут книги, современные технологии помогают эффектно дополнить и расширить возможности современной библиотеки. Библиотека Маяковского является одним из флагманов отрасли, генерирующим векторы развития не только для собственных площадок, но и других российских библиотек, и компания «Белтел» рада возможности технологически участвовать в этом процессе», – сказал Константин Герасимов, руководитель направления по работе с библиотеками и объектами культуры в компании «Белтел».