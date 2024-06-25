ГК Softline оборудовала мультимедийный конференц-зал для Таганрогского металлургического завода

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, оборудовала мультимедийный конференц-зал для Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ) в гостиничном комплексе «Приазовье». Проект соотносится со стратегией ГК Softline по поставке и внедрению решений для цифровой трансформации бизнеса. Команда Softline реализовала проектирование, монтаж, пусконаладку и обучение пользователей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Таганрогский металлургический завод входит в «Трубную металлургическую компанию» (ТМК). Предприятие проводит корпоративные мероприятия в заводском гостинично-санаторном комплексе «Приазовье». Конференц-зал комплекса был оснащен оборудованием, которое со временем перестало удовлетворять заказчика, поскольку не подходило под новые технические требования. С задачей модернизации помещения ТАГМЕТ обратился к ГК Softline, с которой до этого работал над другими проектами.

Совместно с командой Softline заказчик сформулировал требования к новому помещению. Оборудование, входящее в состав комплекса, должно было включать в себя микрофонную систему, а также системы отображения видеоконтента, озвучивания конференц-зала и управления мультимедийным комплексом. Также требовалось предусмотреть возможность наращивания функциональных возможностей в будущем и обеспечить простоту управления.

Определив задачи, команда Softline спроектировала будущую систему и подобрала мультивендорное оборудование. В него входили центральная система отображения, видеокамеры, конгресс-система, интерактивный экран, системы аудио и видео коммутации, системы звукоусиления и управления залом.

Помимо подбора аппаратной части, перед командой Softline также стояла задача разработки программной составляющей. Сотрудники заказчика должны были иметь возможность управлять системой с помощью единого интерфейса. При этом комплекс рассчитан на проведение конференций, переговоров, презентаций и обучений, и в зависимости от формата набор задействованного оборудования различается. Поэтому для того, чтобы адаптировать процесс управления, технические специалисты Softline разработали различные конфигурации под индивидуальные сценарии управления.

По завершении подбора специалисты Softline поставили оборудование в гостиничный комплекс «Приазовье», смонтировали его и провели пусконаладку. Также команда Softline организовала обучение пользованию системой, чтобы сотрудники заказчика могли самостоятельно управлять оборудованием без привлечения дополнительных ресурсов.

Мультимедийный конференц-зал был открыт в октябре 2023 г. На данный момент специалисты Softline оказывают услуги технической поддержки комплекса.

«В рамках данного проекта для заказчика мы подобрали оборудование от более чем 10 вендоров. Наша команда не только наладила работу устройств между собой, но еще и специально разработала программную часть комплекса под индивидуальные задачи. Теперь конференц-зал оснащен программно-аппаратным комплексом, отвечающим современным техническим стандартам. В дальнейшем при необходимости мы можем расширить для заказчика функциональность комплекса без нарушения его работоспособности, так что актуальность решения сохранится на долгие годы», — сказала Виктория Андреева, руководитель отдела продаж с крупными корпоративными клиентами ГК Softline.

«ТАГМЕТ регулярно выступает площадкой проведения заводских, корпоративных и городских мероприятий. Нам важно обеспечить высокий уровень технической поддержки наших гостей, поэтому мы реализовали проект, позволивший вывести организацию таких встреч на принципиально новый уровень. Благодаря новому многофункциональному оборудованию у нас появилась возможность принимать у себя масштабные деловые мероприятия с мультимедийной составляющей и обеспечить комфорт участников. Профессиональные камеры и ЖК-панели обеспечивают высокое качество демонстрируемых материалов, в том числе во время видео-конференций, а “умные” аудиосистемы помогают выстроить эффективную коммуникацию присутствующих между собой и со спикером», — отметил Борислав Шевырев, начальник управления информационных технологий ТАГМЕТа.