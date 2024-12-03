Sitronics KT модернизировала одну из главных музейных экспозиций в зале истории крейсера «Аврора»

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) реализовала проект по модернизации знакового для российской истории объекта – музейной экспозиции крейсер «Аврора». Мультимедийный комплекс позволил сделать экспозицию более интерактивной за счет визуализации исторических материалов, хроники и фотографий.

Современный мультимедийный комплекс был установлен инженерами компании в зале №1, посвященном истории крейсера «Аврора» – в витрине за историческим макетом легендарного крейсера. Благодаря этой установке посетители музея получают полное представление о корабле, его роли в ключевых событиях российской истории и могут ознакомиться с конструкторскими и техническими особенностями корабля. ЖК-панели с мультимедиа позволяют сделать исторический музей более интерактивным за счет визуализации исторических материалов, хроники и фотографий.

«В музее главным объектом является исторический экспонат, а самые привлекательные и интересные мультимедийные решения призваны только раскрыть его историю, заинтересовать посетителя, но не в коем случае не отвлечь от самого экспоната. Для нас и для всей страны этот проект имеет особое значение. Мы оперативно и с особой аккуратностью вместе с сотрудниками музея завершили модернизацию хорошо зарекомендовавшей себя инсталляции. Мы благодарны Центральному военно-морскому музею за проявленное доверие, и что практически через десять лет мы заново участвовали в проекте связанного с одним из символов нашего города – с крейсером «Аврора», – сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.

Sitronics KT имеет многолетний опыт проектирования и оснащения мультимедийных музейных экспозиций. Ранее компания в рамках создания новой экспозиции музея крейсера «Аврора», открытой в 2016 г, разработала проект, а также осуществила поставку и монтаж мультимедийных систем и установок в восьми залах корабля. В рамках реализаций проекта компанией был разработан контент и система управления всем мультимедийным комплексом музея.