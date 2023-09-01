Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием аудиторию старейшего технического университета России

Группа компаний X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием учебную аудиторию Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Для запуска новых образовательных программ университету потребовалось оснастить аудиторию компьютерами, аудиовизуальной и копировально-печатной техникой. Подрядчик проекта был определен на основании открытого тендера, участниками которого стали ведущие российские поставщики оборудования и системные интеграторы. Одним из ключевых требований к кандидатам было наличие опыта выполнения аналогичных по объему и сложности проектов для государственных образовательных учреждений. Победителем была признана группа X-Com.

Presale-эксперты X-Com проанализировали требования применяемого в учебном процессе программного обеспечения к аппаратной части ПК и составили технические спецификации рекомендованного оборудования. Заказчику предложили компьютеры собственного производства X-Com, отличающиеся наилучшим соотношением цены/производительности и наиболее полно отвечающие его требованиям. Для визуализации учебно-методических материалов в состав решения включен проектор и настенно-потолочный экран Cactus, а печать их обеспечивает монохромное МФУ Pantum. Оборудование интегрировано в информационную систему университета, выполнены пуско-наладочные работы, настройка и тестирование.

В X-Com действует система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008), что в сочетании с многоуровневой системой тестирования на всех этапах производства, гарантируют высочайшее качество продукции. На все оборудование действует трехлетняя гарантия. Сервисный пакет X-Com и постоянно поддерживаемый склад запасных частей гарантируют оперативное устранение любых возникающих неполадок в работе техники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создан ПАК, который не позволит взломать и остановить работу критической инфраструктуры

Вице-президента ИТ-компании посадили после пропажи миллиардов, выделенных на банковскую инфраструктуру

Маркетплейсы предложили «Почте России» альтернативу, чтобы не платить ей 0,5% от оборота

Стратегия цифровой трансформации меняется из-за санкций. Будет больше технологической независимости и госконтроля

Россия прощается с сетевым нейтралитетом: Власти предлагают интернет-компаниям поделиться

«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 5: обаяние аниме дизайна

Онлайн-сервисы для проверки текстов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще