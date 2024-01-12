Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler

Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила новую модель беспроводной мыши FG10CS Air из серии Fstyler. Мышь получила удобный симметричный дизайн, который в равной степени подходит и для правшей, и для левшей. Благодаря функции Air Mouse новинку можно использовать для управления мультимедиа. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В модели используется высокоточный оптический сенсор с регулируемым разрешением 1000/1200/1600/2000 DPI, обеспечивающий быстрый отклик во время работы. Манипулятор обладает 4 кнопками, ПО 8-в-1 позволяет назначить на кнопку программирования выполнение различных действий с помощью определенных движений. Бесшумное нажатие дает возможность сконцентрироваться на главном и не отвлекать окружающих, комфортно работать в позднее время суток.

Инновационная функция Air Mouse включает в себя два режима использования [Desk+Air]. На столе мышь располагает стандартным набором функций, при подъеме в воздух ее можно использовать как мультимедийный контроллер. Устанавливать дополнительное программное обеспечение не требуется.

Fstyler Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech

FG10CS Air подключается при помощи USB Nano-ресивера, также имеется USB Type-C адаптер. Мышь подходит для ноутбука с ограниченным количеством разъемов, а также для работы с планшетом или смартфоном, при условии, что они поддерживают подобную функцию. Девайс легко разместить в пределах своего рабочего пространства, мощное беспроводное соединение 2.4 ГГц гарантирует стабильную связь на расстоянии до 15 метров. Встроенный аккумулятор заряжается через комплектный кабель USB Type-C. Необходимость постоянной смены батареек отпадает, что исключает нанесение вреда окружающей среде.

У модели компактный корпус — 108 х 64 х 35 мм. Её удобно брать с собой в путешествие или коворкинг. Широкий ассортимент цветовых решений подойдет и для офиса, и для дома. Для мыши доступны сочетания бежевый/серый, черный/синий, черный/зеленый, черный/серый и белый/серый.

Беспроводная мышь Fstyler FG10CS Air станет оптимальным решением для работы за компьютером или ноутбуком. Два режима использования и ПО 8-в-1 открывают новые возможности для эксплуатации девайса, а встроенный аккумулятор позволяет не беспокоиться о батарейках. Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech® основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. A4Tech® является признанным лидером в сфере производства компьютерной периферии под собственной торговой маркой с налаженными, эффективными каналами сбыта продукции на мировом рынке. Благодаря передовой команде разработчиков и собственной, независимой экспертизе, A4Tech® продолжает выпускать высокотехнологичный продукт, отвечающий всем требованиям потребителя. В основе философии компании лежит принцип — воплощать новые идеи с помощью технологий. Производство и система менеджмента качества A4TECH® отмечены сертификатом ISO 9001, а также полностью соответствует стандарту Германской Ассоциации по технадзору (TUV). В 2011 г. в A4TECH® создали новую игровую продуктовую линейку Bloody. Сочетание надежности, качества и конкурентной цены делает продукцию Bloody одним из самых популярных брендов в среде геймеров по всему миру. В 2019 г. свет увидела и новая линейка стильной и эргономичной офисной периферии Fstyler. Ассортимент всех фирменных продуктовых линеек компании формируется постоянно, в его основе лежит анализ потребительских ожиданий и современных инноваций. Таким образом, продукция A4TECH® сочетает в себе стильный внешний вид и функциональность. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion — это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion — Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2,4 тыс. брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8 тыс. компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.