Спецпроекты

Canyon анонсировала новые мультимедийные клавиатуры. Фото

Техника

Бренд Canyon анонсировал новые мультимедийные клавиатуры KB-W50 и KB-50. Новые клавиатуры подойдут как для работы в офисе или дома, так и для учебы. Размеры устройств составляют 34,2x145,4x27,2 мм.

Canyon KB-W50 станет хорошим решением для дома и офиса.12 мультимедиа-функций делают модель отличным выбором для работы за компьютером. C помощью них можно управлять громкостью, видео, музыкой, и даже браузером. Клавиатура проста в подключении, а мембранная структура обеспечивает комфортную работу и приятный тактильный отклик от нажатий. Расстояние бесперебойной связи может составлять до 10 метров. Стабильную работу обеспечивают две батарейки ААА – их долговечность заряда обеспечивает система энергосбережения. Клавиатура подключается с помощью беспроводной связи 2,4 ГГц с Nano USB-приемником.

Canyon KB-50 – воплощение актуальных трендов в области компьютерных аксессуаров. 12 мультимедийные клавиши упрощают управление мультимедиа. Тихие кнопки не отвлекают и позволяют лучше сосредоточиться на работе. Удобная длина кабеля 1,5 м позволяет клавиатуре занимать меньше места, не теряя в удобстве управления.

canyonkbw50.png
Клавиатура Canyon KB-W50

Использование качественных материалов позволяет гарантировать до 10 млн нажатий клавиш. Клавиатуры совместимы с операционными системами Windows и macOS.

canyonkb50.png
Клавиатура Canyon KB-50

Приобрести новые мультимедийные клавиатуры KB-50 и KB-W50 можно в магазинах «М.видео» и «Эльдорадо».

Другие материалы рубрики

Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей

Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны

«М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java

В России создан первый православный «антивирус», но от вирусов он не защищает. Видео

Intel теряет крупных клиентов. Microsoft будет делать собственные процессоры

Проверка дисков стандартным инструментом «убивает» Windows 10

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки 2020 года

Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как камера смартфона разделяет фоны при съемке портретов?

Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер

Показать еще

Наука

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию