Canyon анонсировала новые мультимедийные клавиатуры. Фото

Бренд Canyon анонсировал новые мультимедийные клавиатуры KB-W50 и KB-50. Новые клавиатуры подойдут как для работы в офисе или дома, так и для учебы. Размеры устройств составляют 34,2x145,4x27,2 мм.

Canyon KB-W50 станет хорошим решением для дома и офиса.12 мультимедиа-функций делают модель отличным выбором для работы за компьютером. C помощью них можно управлять громкостью, видео, музыкой, и даже браузером. Клавиатура проста в подключении, а мембранная структура обеспечивает комфортную работу и приятный тактильный отклик от нажатий. Расстояние бесперебойной связи может составлять до 10 метров. Стабильную работу обеспечивают две батарейки ААА – их долговечность заряда обеспечивает система энергосбережения. Клавиатура подключается с помощью беспроводной связи 2,4 ГГц с Nano USB-приемником.

Canyon KB-50 – воплощение актуальных трендов в области компьютерных аксессуаров. 12 мультимедийные клавиши упрощают управление мультимедиа. Тихие кнопки не отвлекают и позволяют лучше сосредоточиться на работе. Удобная длина кабеля 1,5 м позволяет клавиатуре занимать меньше места, не теряя в удобстве управления.

Клавиатура Canyon KB-W50

Использование качественных материалов позволяет гарантировать до 10 млн нажатий клавиш. Клавиатуры совместимы с операционными системами Windows и macOS.

Клавиатура Canyon KB-50

Приобрести новые мультимедийные клавиатуры KB-50 и KB-W50 можно в магазинах «М.видео» и «Эльдорадо».