Нейросеть визуализировала героев ВОВ: мультимедийный проект в МГУ

На факультете фундаментальной медицины МГУ открылась первая edutainment-выставка «Эхо героев», сгенерированная искусственным интеллектом. Первый цикл экспозиции познакомит зрителей с историями преподавателей и выпускников вуза – героев Великой Отечественной войны.

Для выставки отстроили специальный куб, внутри которого создается видеопроекция. Мощный видеоряд и саунд-дизайн погружают посетителя в атмосферу времени. Внутри куба нейросеть оживляет имена, образы и истории героев.

«Мы говорим: не думайте, что мертвые не слышат, когда о них живые говорят. Хорошо, что мы будем сохранять память о всех причастных таким современным мультимедийным способом», – сказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

О том, как создавался проект, рассказала заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ Мария Воронцова: «Авторов вдохновили мысли студентов и выпускников разных факультетов, их желание «оживить» данные, находящиеся на других носителях – в книгах и архивных документах. Потом появилась идея сделать это с помощью современных технологий, предлагающих новые формы, в которых информация была бы привлекательна для молодежи».

Декан факультета фундаментальной медицины МГУ Всеволод Ткачук отметил, что выставка строится на той воспитательной работе, которую ведет ректор, и это - весомый вклад в будущее страны.

«У каждого героя есть своя уникальная стилистика, с уникальными приемами», – рассказывает участник выставки. «Каждый рассказ держит, затягивает», – делится впечатлениями уже другой зритель. «Благодарна людям, которые осуществили все это!», – говорит третья.

Выставка продлится до 27 марта, а второй цикл, приуроченный к 8 марта, будет посвящен известным деятелям науки и искусства.