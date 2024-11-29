Компания INTACT приняла участие в создании мультимедийного пространства амфитеатра школы «Новый взгляд»

INTACT, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, участвовал в организации мультимедийного пространства амфитеатра московской школы «Новый взгляд». Внедрение комплекса мультимедийных систем позволило создать в помещении современную информационно-коммуникативную среду для учащихся школы. Об этом CNews сообщили представители INTACT.

Основная цель создания современного мультимедийного комплекса для школы заключалась в обеспечении наглядного сопровождения уроков и активного вовлечения учащихся во внеклассную деятельность.

В состав проектных работ вошла разработка проектной документации, подбор и поставка оборудования, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию. В процессе реализации проекта необходимо было учитывать геометрию пространства и дизайн школы, чтобы все мультимедийное оборудование лаконично вписывалось и сохранялась эргономика пространства.

INTACT Компания INTACT приняла участие в создании мультимедийного пространства амфитеатра школы «Новый взгляд»

Технологической базой проекта стали современные и высоконадежные мультимедийные решения от известных производителей. Для обеспечения высокого качества отображения и читаемости информации с любой точки амфитеатра использован проекционный экран с электроприводом размером 700x394 см и соотношением сторон 16:9. Для показа контента на экран применен мультимедиа проектор с лазерным источником света и яркостью светового потока 22 тыс. ANSI люмен. В качестве дублирующих средств отображения используются ЖК-панели, расположенные на мобильных стойках, с диагональю экрана 65 дюймов и разрешением 3840x2160 пикселей. Подсистема стационарного звукоусиления построена таким образом, чтобы обеспечить возможность усиления речи выступающих, управления аудио трактом и микширования. Акустические подсистемы стационарного оборудования звукоусиления состоят из двух кластеров: пассивных линейных массивов и сабвуферов, располагающихся по бокам от сцены. Для точного расположения акустических систем было проведено акустическое моделирование амфитеатра. Подсистема видеоконференцсвязи (ВКС) реализована на базе поворотных камер и рабочей станции оператора ВКС. Также в рамках проекта предусмотрена возможность озвучивания мероприятий вне амфитеатра с помощью выносного комплекта акустического оборудования.

В соответствии с госпрограммой «Доступная среда» в проекте соблюдены все требования к созданию инклюзивной образовательной среды. В амфитеатре установлена индукционная петля, которая обеспечивает качественную передачу звукового сигнала от микрофона на кохлеарные импланты и слуховые аппараты слабослышащих людей.

Для синхронизации управления комплексом мультимедийного оборудования, представленного разными производителями, была внедрена система, которая позволяет обеспечить высокий уровень реакции и широкие возможности использования портов управления, настраиваемые под индивидуальные требования эксплуатирующего персонала. Система управления обеспечивает возможность полного контроля AV-системой, включая все источники и дисплеи, проекционный экран, инсталляционный проектор и систему звукоусиления. В качестве главного инструмента управления используется сенсорный беспроводной планшет, также дополнительно реализована возможность управления через графический интерфейс персонального компьютера.

Помимо акустического оборудования мультимедийное пространство предусматривает систему сценического освещения, которая позволяет делать световые акценты и придает дополнительную выразительность с помощью цветов и текстуры.

«Амфитеатр в нашей школе выполняет роль центра активной общественной жизни, где проходят собрания, конференции, лекции, совещания и концертные выступления. Благодаря реализации проекта мультимедийного пространства совместно с компанией INTACT, мы успешно решили вопрос как наглядного сопровождения образовательного процесса, так и организации торжественных мероприятий. В новый учебный год школа вступила с современными мультимедийными технологиями, которые позволяют нам сделать жизнь учеников еще более насыщенной, интересной и увлекательной», - сказала Софья Антонова, заместитель директора по внеурочной деятельности и дополнительному образованию школы «Новый взгляд».

«Применение мультимедийных технологий стало неотъемлемой составляющей образовательного процесса. Такие системы позволяют эффективней строить процесс обучения, повышая уровень вовлеченности и усвоения информации. Нам очень приятно быть частью проекта, который помогает воспитывать новое поколение», - отметил Алексей Шеховцов, руководитель отдела мультимедиа систем компании INTACT.