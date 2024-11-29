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Компания INTACT приняла участие в создании мультимедийного пространства амфитеатра школы «Новый взгляд»

INTACT, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, участвовал в организации мультимедийного пространства амфитеатра московской школы «Новый взгляд». Внедрение комплекса мультимедийных систем позволило создать в помещении современную информационно-коммуникативную среду для учащихся школы. Об этом CNews сообщили представители INTACT.

Основная цель создания современного мультимедийного комплекса для школы заключалась в обеспечении наглядного сопровождения уроков и активного вовлечения учащихся во внеклассную деятельность.

В состав проектных работ вошла разработка проектной документации, подбор и поставка оборудования, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию. В процессе реализации проекта необходимо было учитывать геометрию пространства и дизайн школы, чтобы все мультимедийное оборудование лаконично вписывалось и сохранялась эргономика пространства.

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INTACT
Компания INTACT приняла участие в создании мультимедийного пространства амфитеатра школы «Новый взгляд»

Технологической базой проекта стали современные и высоконадежные мультимедийные решения от известных производителей. Для обеспечения высокого качества отображения и читаемости информации с любой точки амфитеатра использован проекционный экран с электроприводом размером 700x394 см и соотношением сторон 16:9. Для показа контента на экран применен мультимедиа проектор с лазерным источником света и яркостью светового потока 22 тыс. ANSI люмен. В качестве дублирующих средств отображения используются ЖК-панели, расположенные на мобильных стойках, с диагональю экрана 65 дюймов и разрешением 3840x2160 пикселей. Подсистема стационарного звукоусиления построена таким образом, чтобы обеспечить возможность усиления речи выступающих, управления аудио трактом и микширования. Акустические подсистемы стационарного оборудования звукоусиления состоят из двух кластеров: пассивных линейных массивов и сабвуферов, располагающихся по бокам от сцены. Для точного расположения акустических систем было проведено акустическое моделирование амфитеатра. Подсистема видеоконференцсвязи (ВКС) реализована на базе поворотных камер и рабочей станции оператора ВКС. Также в рамках проекта предусмотрена возможность озвучивания мероприятий вне амфитеатра с помощью выносного комплекта акустического оборудования.

В соответствии с госпрограммой «Доступная среда» в проекте соблюдены все требования к созданию инклюзивной образовательной среды. В амфитеатре установлена индукционная петля, которая обеспечивает качественную передачу звукового сигнала от микрофона на кохлеарные импланты и слуховые аппараты слабослышащих людей.

Для синхронизации управления комплексом мультимедийного оборудования, представленного разными производителями, была внедрена система, которая позволяет обеспечить высокий уровень реакции и широкие возможности использования портов управления, настраиваемые под индивидуальные требования эксплуатирующего персонала. Система управления обеспечивает возможность полного контроля AV-системой, включая все источники и дисплеи, проекционный экран, инсталляционный проектор и систему звукоусиления. В качестве главного инструмента управления используется сенсорный беспроводной планшет, также дополнительно реализована возможность управления через графический интерфейс персонального компьютера.

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Помимо акустического оборудования мультимедийное пространство предусматривает систему сценического освещения, которая позволяет делать световые акценты и придает дополнительную выразительность с помощью цветов и текстуры.

«Амфитеатр в нашей школе выполняет роль центра активной общественной жизни, где проходят собрания, конференции, лекции, совещания и концертные выступления. Благодаря реализации проекта мультимедийного пространства совместно с компанией INTACT, мы успешно решили вопрос как наглядного сопровождения образовательного процесса, так и организации торжественных мероприятий. В новый учебный год школа вступила с современными мультимедийными технологиями, которые позволяют нам сделать жизнь учеников еще более насыщенной, интересной и увлекательной», - сказала Софья Антонова, заместитель директора по внеурочной деятельности и дополнительному образованию школы «Новый взгляд».

«Применение мультимедийных технологий стало неотъемлемой составляющей образовательного процесса. Такие системы позволяют эффективней строить процесс обучения, повышая уровень вовлеченности и усвоения информации. Нам очень приятно быть частью проекта, который помогает воспитывать новое поколение», - отметил Алексей Шеховцов, руководитель отдела мультимедиа систем компании INTACT.

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