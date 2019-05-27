17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.