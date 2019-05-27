Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 117893
ИКТ 9537
Организации 7480
Ведомства 1379
Ассоциации 751
Технологии 3099
Системы 19859
Персоны 46962
География 1889
Статьи 1337
Пресса 955
ИАА 604
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1864
Мероприятия 818

Климатическое оборудование, техника Кондиционеры Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха Гаджеты климатические - Climate equipment, technology Climate gadgets Air conditioners Air conditioning systems

Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems

 

17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати. 17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.
17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.

 


27.05.2019 Кондиционеры: вред или польза? Главные мифы о спасительной прохладе
15.12.2011 Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries: будущее, которое уже наступило
05.12.2011 Как выбрать кондиционер. Рекомендации ZOOM.CNews
12.05.2011 Выбор ZOOM: лучшие кондиционеры к лету
25.04.2011 Мобильные кондиционеры Electrolux: здоровый отдых без отрыва от производства
30.06.2010 Мобильный кондиционер: купил, включил, о жаре забыл
26.04.2010 Выбор ZOOM: лучшие кондиционеры к лету
02.11.2007 Кондиционеры Panasonic: обзор самых продаваемых в России моделей
08.08.2007 Сплит-система VS моноблок: достоинства и недостатки
01.08.2007 Кондиционеры: практичное разнообразие

Публикаций - 2296, упоминаний - 3208

Климатическое оборудование, техника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11724 374
Nvidia Corp 3235 217
Samsung Electronics 9806 161
HP Inc. 5579 139
AMD - Advanced Micro Devices 3898 133
Microsoft Corporation 23693 131
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2430 116
IBM - International Business Machines Corp 9235 106
ASUS - AsusTek Computer Inc 1961 102
LG Electronics 3548 101
Apple Inc 11332 101
Dell EMC 4945 100
Lenovo Group 2187 93
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 91
Schneider Electric 521 76
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 72
Ростех - Автоматика Концерн 1515 72
Toshiba Corporation 2898 65
Huawei 3564 60
Sony 6491 60
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 54
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 221 54
Google LLC 11083 52
Siemens AG - Siemens Group 2551 50
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 546 44
Fujitsu 2047 43
VMware 2171 41
Cisco Systems 4914 39
Uptime Institute 210 38
7151 37
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10221 37
1С-ИжТиСи 6463 36
4A Games 761 35
Крок - Croc 1726 34
Yandex - Яндекс 5887 31
Xiaomi 1356 30
SAS Institute 916 29
5nine Software 1819 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2848 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1366 27
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 289
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 95
Сплит 161 60
Россети Ленэнерго 2380 39
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 30
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 25
Miele - Миле 133 24
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 687 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6007 22
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 21
Gorenje 89 20
TÜV Rheinland Group 99 19
Dyson 113 19
Beko 66 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 943 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2462 15
Whirlpool - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 14
Эра HD - Эра ХД 54 13
РЖД - Российские железные дороги 1658 12
Лента - Сеть розничной торговли 1763 11
Композит 85 11
Gaggenau 35 11
Boeing 988 11
Mitsubishi Heavy Industries 34 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 721 10
UPS 184 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1045 9
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 9
Hyundai Motor Company 344 9
Альфа-Банк 1617 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 451 9
Daikin 45 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 8
Совкомбанк Совесть 269 8
BMW Group 414 7
Ardo - Ардо 32 7
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 346 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18370 84
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3821 44
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10559 33
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4643 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9431 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2497 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1929 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1927 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1594 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1695 11
Президент Российской Федерации 3792 10
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3005 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2758 8
Правительство Москвы 2077 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1760 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2489 6
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 865 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3039 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1262 5
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 505 5
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 317 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3093 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 203 4
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 217 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1121 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1449 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 258 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1225 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 37
4CIO 728 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6144 22
8K Association - Ассоциация 8K 164 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 193 12
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2597 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 163 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 455 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 19 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 94 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 217 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19407 733
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54687 559
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26322 501
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80156 493
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13383 490
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9698 477
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11967 448
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9402 437
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8547 434
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9132 418
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17593 387
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12897 386
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40229 382
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11681 378
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5722 352
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22370 342
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17772 336
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8784 330
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2812 311
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3274 301
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3535 277
DDR - Double data rate 2558 261
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21750 258
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15216 256
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8272 237
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1821 227
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5694 223
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4081 220
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26535 206
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9504 204
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12749 202
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9937 199
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3259 197
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11412 197
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17752 196
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4855 195
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6790 191
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 940 182
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1298 181
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3519 180
Microsoft Windows 14623 206
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1235 188
Intel Core - Семейство процессоров 1766 178
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1291 150
Apple iPhone 6 6267 122
Microsoft Windows 2000 12785 122
Google Android 12784 91
Nvidia GeForce GTX 475 86
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1279 84
Linux OS 8446 76
Microsoft Windows 10 1546 74
Intel Core i - Cерия процессоров 474 70
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 70
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 224 65
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 63
Intel x86 - архитектура процессора 1634 59
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 365 52
Microsoft Windows 7 1893 52
Apple MacBook - серия ноутбуков 864 51
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 674 49
Apple iOS 6947 46
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 44
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1346 43
Apple iPhone - серия смартфонов 6704 43
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 608 43
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 390 41
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 254 40
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4380 38
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6692 37
Apple MacBook Pro 503 37
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 36
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 712 36
Acer Aspire - серия ноутбуков 308 36
Microsoft Office 3492 32
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 653 32
Nvidia G-Sync 131 31
Intel Celeron - Серия процессоров 947 31
Apple Mac - Apple Macintosh 2884 31
Apple MacBook Air - Ноутбук 439 30
Наумов Максим 97 20
Путин Владимир 2785 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 7
Самойлов Юрий 74 5
Никифоров Николай 1172 5
Богданов Кирилл 112 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 5
Евтушенко Олег 140 5
Юсупов Ренат 114 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 5
Карпов Алексей 24 5
Бяков Юрий 42 4
Хеммер Филипп 6 4
Павлов Андрей 37 4
Солдатов Алексей 95 4
Вирцер Евгений 29 4
Опанасенко Всеволод 129 4
Колмычек Павел 18 4
Бобровников Борис 103 4
Рейман Леонид 1033 3
Солодовников Алексей 18 3
Савин Геннадий 12 3
Костюнин Игорь 4 3
Назипов Дмитрий 85 3
Изумрудов Олег 25 3
Ананьин Алексей 75 3
Белов Александр 73 3
Кореньков Владимир 5 3
Калинин Александр 139 3
Либерман Борис 4 3
Гаврилов Виктор 7 3
Любимов Олег 28 3
Потапенко Дмитрий 18 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 264 2
Рогов Илья 7 2
Клюев Леонид 6 2
Заединов Руслан 45 2
Медведев Дмитрий 1635 2
Чубайс Анатолий 208 2
Криницкий Игорь 26 2
Россия - РФ - Российская федерация 125413 939
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50521 337
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39948 279
Европа 21470 195
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15336 167
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17224 165
Япония 13018 134
Земля - планета Солнечной системы 9843 127
Германия - Федеративная Республика 12168 119
Солнце - звезда Солнечной системы 4929 116
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13316 113
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15432 88
Южная Корея - Республика 6326 83
Италия - Итальянская Республика 4241 73
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13051 69
Франция - Французская Республика 7110 50
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2692 46
Азия - Азиатский регион 5143 44
Россия - СФО - Новосибирск 3779 42
Китай - Тайвань 3795 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6503 38
США - Калифорния 4684 38
Солнечная система - Solar system 2459 37
Беларусь - Белоруссия 4445 36
Швеция - Королевство 3544 33
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 33
Нидерланды 3332 31
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2403 30
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2399 30
Индия - Республика 5125 30
Россия - УФО - Екатеринбург 3378 27
Америка Северная 3118 27
Америка 2159 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2646 24
Финляндия - Финляндская Республика 3487 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3441 22
Африка - Африканский регион 3298 22
Украина 7356 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2555 20
Турция - Турецкая республика 2109 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4343 252
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4781 233
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21100 230
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24737 218
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42881 206
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3531 203
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42689 184
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1709 136
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15446 132
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4398 118
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6230 118
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1269 115
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3998 113
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10820 111
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1355 110
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9484 106
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3539 104
Ergonomics - Эргономика 1505 99
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11033 94
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14351 92
Энергетика - Energy - Energetically 4486 87
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9481 85
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1632 82
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10146 79
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1108 72
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5339 70
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5025 68
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4277 68
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2000 67
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 830 66
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8467 62
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3888 56
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8085 55
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7075 54
Физика - Physics - область естествознания 2455 53
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8977 51
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4655 49
КПД - Коэффициент полезного действия 390 49
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5067 48
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2852 47
CNews - ZOOM.CNews 1761 178
N+1 - Издание 139 48
91Mobiles 1723 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11029 14
Tom’s Hardware 195 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2713 12
Nature 796 12
Thomson Reuters - Рейтер 5787 8
WCCFTech - Издание 44 6
Phys.org 973 6
Reddit 261 6
Forbes - Форбс 651 6
Bloomberg 1135 5
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 5
Physical Review Letters 112 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 579 4
AP - Associated Press 1994 4
Российская газета 242 4
AnandTech 72 3
TechSpot 47 3
Известия ИД 493 3
Optics 141 3
Liliputing 40 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1318 3
GizmoChina 102 3
DigiTimes - Издание 1297 3
DxOMark - Издание 36 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1186 2
The Verge - Издание 508 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 688 2
FT - Financial Times 1176 2
9to5Mac 150 2
Engadget - Блог о технологиях 421 2
PCWorld - PC World 44 2
The Guardian - Британская газета 343 2
Bloomberg Businessweek 123 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 825 2
MacRumors 131 2
GizChina - Издание 57 2
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7522 61
IDC - International Data Corporation 4860 34
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 127 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2368 15
Gartner - Гартнер 3490 14
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 270 6
Juniper Research 508 4
Markets&Markets Research 105 3
ABI Research 233 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
Internet Stock Report 994 2
BCG - Boston Consulting Group 101 2
Consumer Reports 38 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
Technavio 25 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
МАСМИ Онлайн Монитор 6 1
S&P - Standard and Poor’s 483 1
Mordor Intelligence 19 1
TechTarget 13 1
Discovery Research Group 22 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 187 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
РАН - Российская академия наук 1813 34
ДГУ - Дагестанский государственный университет 64 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1306 23
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 921 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 683 10
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 423 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 248 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 8
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 7
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 6
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 6
ТГУ - Томский государственный университет 130 5
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 171 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 493 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 595 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 229 4
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 265 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 137 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 733 3
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 3
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 13 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 249 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 2
Академгородок Новосибирск 104 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 304 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 35 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 383 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 43 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11785 82
День молодёжи - 27 июня 699 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2113 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 623 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 358 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1053 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1816 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 83 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 884 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 229 2
Международный женский день - 8 марта 282 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Red Dot Design Award 54 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 418 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Huawei P60: фотофлагман 2023 года

Недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы операторов в 2023 году

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще