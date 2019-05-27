Индексная книга CNews*
Климатическое оборудование, техника Кондиционеры Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха Гаджеты климатические - Climate equipment, technology Climate gadgets Air conditioners Air conditioning systems
- Тепловентилятор
- Увлажнитель воздуха
- Вентилятор-увлажнитель воздуха
- Отопление - искусственный обогрев
17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.
17 июля 1902 года Уиллис Карриер создал проект кондиционера воздуха, в этот день отмечается день рождения кондиционера. Первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.
Публикаций - 2296, упоминаний - 3208
Климатическое оборудование, техника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наумов Максим 97 20
|Путин Владимир 2785 7
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 7
|Самойлов Юрий 74 5
|Никифоров Николай 1172 5
|Богданов Кирилл 112 5
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 5
|Евтушенко Олег 140 5
|Юсупов Ренат 114 5
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 5
|Карпов Алексей 24 5
|Бяков Юрий 42 4
|Хеммер Филипп 6 4
|Павлов Андрей 37 4
|Солдатов Алексей 95 4
|Вирцер Евгений 29 4
|Опанасенко Всеволод 129 4
|Колмычек Павел 18 4
|Бобровников Борис 103 4
|Рейман Леонид 1033 3
|Солодовников Алексей 18 3
|Савин Геннадий 12 3
|Костюнин Игорь 4 3
|Назипов Дмитрий 85 3
|Изумрудов Олег 25 3
|Ананьин Алексей 75 3
|Белов Александр 73 3
|Кореньков Владимир 5 3
|Калинин Александр 139 3
|Либерман Борис 4 3
|Гаврилов Виктор 7 3
|Любимов Олег 28 3
|Потапенко Дмитрий 18 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 264 2
|Рогов Илья 7 2
|Клюев Леонид 6 2
|Заединов Руслан 45 2
|Медведев Дмитрий 1635 2
|Чубайс Анатолий 208 2
|Криницкий Игорь 26 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.