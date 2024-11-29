«Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на ремонт бытовой техники в России. Осенью 2024 г. у россиян вырос спрос на ремонт и обслуживание бытовой техники почти на четверть — +24%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Согласно статистике «Авито Услуг», осенью 2024 г по сравнению с началом 2024 г. россияне чаще всего сдавали в ремонт мобильные телефоны. На второй строчке в списке самых ремонтируемых устройств — стиральные и сушильные машины. Замыкает тройку лидеров — холодильники и морозильные камеры. Далеко не все потребители стремятся приобрести новую бытовую технику, напротив, россияне подходят к покупке весьма рачительно — в первую очередь они стараются отремонтировать технику и тем самым сэкономить значительную сумму.

Готовим кондиционеры осенью к лету

Лидерами по росту спроса на ремонт этой осенью относительно января текущего года стали кондиционеры — спрос у россиян вырос в 2,5 раза (+150%). Эксперты связывают эту тенденцию с аномально жарким летом 2024 г. в некоторых регионах страны. Помимо этого, пользователи все чаще обращаются к мастерам для ремонта техники брендов, продукция которых стала менее доступной на российском рынке. Предложение услуг по ремонту кондиционеров от специалистов увеличилось на 104%.

Одновременно с этим, повышенным спросом стали пользоваться услуги специалистов по ремонту варочных панелей и духовых шкафов. Россияне проявляли интерес к такой услуге осенью 2024 г. относительно начала 2024 г. на 52% чаще. Это обусловлено возросшей интенсивностью эксплуатации кухонной техники, так как в осенний период люди чаще готовят дома. Дополнительным фактором стало подорожание бытовой техники, что делает ремонт для владельцев более выгодным и практичным. С приближением зимних каникул россияне стремятся привести кухонную технику в порядок, чтобы без проблем справиться с приготовлением праздничных блюд.

Ремонт холодильников и морозильных камер стал востребованнее на 44%. Пользователи активно готовятся к зимнему периоду, когда сделанные заготовки овощей, фруктов, ягод и других продуктов нужно хранить в подходящих условиях. Морозильные камеры и холодильники помогают сохранить свежесть летних заготовок до начала нового летнего сезона.

Россияне начинают утро с кофе

Спрос на услуги по ремонту и настройке кофемашин увеличился на 40% в осенний период 2024 г., что напрямую связано с растущей популярностью кофе среди россиян. В последние годы кофе стал важной частью утреннего ритуала для многих, а с развитием культуры домашнего приготовления все больше потребителей стали использовать кофемашины.

Почти настолько же выросла популярность услуг по ремонту посудомоечных машин — на 38%, что связано с увеличением числа владельцев данной техники в домах и квартирах россиян. Посудомоечные машины стали неотъемлемой частью быта, обеспечивая удобство и экономию времени, особенно в условиях загруженных графиков.