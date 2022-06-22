OCS начинает сотрудничество с компанией NoTherm

OCS Distribution расширяет портфель решений для инфраструктуры центров обработки данных. Партнерам дистрибьютора будут доступны прецизионные кондиционеры и чиллеры от российского производителя NoTherm. Эксклюзивное соглашение на дистрибуцию оборудования позволит OCS обеспечить партнеров современными климатическими системами для построения серверных и ЦОД. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Прецизионные кондиционеры NoTherm производятся с учетом последних европейских разработок и технологий под задачи и требования каждого заказчика. Оборудование производителя уже используют Enterprise-компании по всей России: лидеры в отрасли строительства, нефтегазовой промышленности, финансовом секторе.

Партнерам OCS будут доступны прецизионные кондиционеры шкафного и внутрирядного исполнения, кондиционеры с системой прямого испарения, кондиционеры на базе водного охлаждающего контура и комбинированные прецизионные кондиционеры, которые включают как модули с системой прямого испарения, так и модули на базе водного охлаждающего контура.

Сотрудничество с OCS позволит NoTherm распространять продукцию через широкопрофильного дистрибьютора с развитой партнерской сетью, увеличить присутствие на рынке и масштабировать клиентскую базу.

OCS, в свою очередь, сделает еще один шаг в формировании полноценного импортозамещающего портфеля. Дистрибьютор уже не первый год занимается созданием и развитием экосистемы российских решений, предлагая партнерам широкую линейку отечественной продукции: от программного обеспечения и СХД до инженерного, ИТ- и телекоммуникационного оборудования. Благодаря сотрудничеству с NoTherm OCS откроет для партнеров новые возможности по оснащению, проектированию и модернизации ЦОД.

Производственные мощности NoTherm расположены на территории России, что, вкупе с развитой логистической сетью дистрибьютора, позволит снизить сроки и стоимость доставки оборудования. Продукция вендора является полностью российской разработкой и даст партнерам возможность осуществлять проекты по импортозамещению и участвовать в соответствующих тендерах.

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Продвижение и поддержку оборудования NoTherm возьмет на себя департамент инженерных систем и автоматизации OCS. Продукция доступна под заказ для проектов, средний срок поставки – 8-12 недель.

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Компания NoTherm является производителем прецизионных кондиционеров и чиллеров для построения серверных и ЦОД. Производство оборудования основано на европейских разработках и технологиях и локализировано на территории России. Оборудование производителя подходит для использования Enterprise-компаниями в таких отраслях, как строительство, нефтегазовая промышленность, финансовый сектор и многих других.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией инженерного, ИТ-, телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В Москве создана производственная площадка 1000 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 26 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7200 компаний России.