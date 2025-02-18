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Гейминг без перегрева: Bloody представляет системы охлаждения для ПК

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, объявляет о запуске еще трех товарных категорий: в продажу поступают кулеры для процессора, системы водяного охлаждения и вентиляторы для ПК. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новые кулеры подойдут, чтобы сохранить высокую производительность процессора даже в тяжелых играх. Модели от Bloody совместимы с большинством современных сборок, в комплекте идут все детали, необходимые для быстрой установки. Кулеры отводят тепло от процессоров до 250 Вт за счет теплоотводящих трубок.

Системы водяного охлаждения подходят для большинства современных сокетов. Водяной радиатор позволяет добиться оптимального рассеивания тепла, а специальный датчик температуры поможет отслеживать состояние процессора. Пользователь справится с самостоятельной установкой системы в компьютер – все необходимые для этого составляющие уже есть в комплекте поставки.

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Merlion
Bloody представляет системы охлаждения для ПК

Для циркуляции воздуха в компьютере подойдут новые вентиляторы от Bloody. Воздушный поток до 60 CFM обеспечивает охлаждение в любых условиях. PWM-коннекторы помогают установить автоматический контроль за скоростью вращения вентиляторов. Благодаря гидронамическим подшипникам модели работают практически бесшумно и позволяют играть даже в позднее время суток, не беспокоя окружающих. На выбор доступно более 10 вариантов исполнения вентиляторов.

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Безопасность

Во всех устройствах имеется встроенная ARGB-подсветка. Она синхронизируется с работой других устройств и поможет полноценно кастомизировать внешний вид компьютера.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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