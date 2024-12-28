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Штонда Андрей



Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2024 1
28.12.2024 Андрей Штонда -

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

 1
30.09.2024 Что происходит на рынке ЦОД: взгляд дистрибьютора и вендора инженерного оборудования 1
29.09.2024 Залог стабильной ИТ-инфраструктуры: как обеспечить комфортный микроклимат в ЦОД 1
31.07.2024 C3 Solutions создала линейку промышленных инженерных решений 1
19.03.2024 C3 Solutions представил новую линейку прецизионных кондиционеров для управления микроклиматом в ЦОД 1
05.10.2023 С3 Solutions расширяет линейку структурированных кабельных систем для российского рынка 1
27.09.2023 C3 Solutions начала производство БРП на базе процессора «Байкал» 1
Центры обработки данных 2023 1
21.08.2023 С3 Solutions обновила линейку «МикроЦОД» 1
15.08.2023 Андрей Штонда -

Андрей Штонда, C3 Solutions: Моновендорный ЦОД: сегодня это возможно

 1
15.08.2023 Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования 1
11.07.2023 С3 Solutions выводит на рынок новые линейки ИБП с бесплатной сервисной поддержкой 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Штонда Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 13
IXcellerate - Икселерейт 125 2
Linx - Связь ВСД 158 1
Selectel - Селектел 385 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Huawei 3933 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Schneider Electric 575 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Nubes - Нубес 51 1
3data - 3дата 82 1
Ростелеком 9700 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
К2Тех 130 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 1
Proway - Провэй 6 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 11
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
ЦОД микро - МикроЦОД - ЦОД мини 37 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 4
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 92 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 2
Аксессуары 3881 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 254 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 96 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Linx Datacenter 49 1
Nubes Alto 17 1
Яндекс.Лавка 231 1
К2Тех - Электроснабжение 1 1
Скала^р ЦОД 1 1
Аксенов Андрей 38 2
Лебедев Павел 34 1
Степаненко Антон 11 1
Богданчиков Евгений 12 1
Мысов Михаил 5 1
Степаненко Василий 42 1
Михайлов Илья 5 1
Кондратенков Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 14 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Европа 21767 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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