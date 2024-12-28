Штонда Андрей
Штонда Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Андрей 38 2
|Лебедев Павел 34 1
|Степаненко Антон 11 1
|Богданчиков Евгений 12 1
|Мысов Михаил 5 1
|Степаненко Василий 42 1
|Михайлов Илья 5 1
|Кондратенков Иван 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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