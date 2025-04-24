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Кондратенков Иван
Кондратенков Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3013 1
|Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 251 1
|Карасев Антон 19 1
|Воробьев Всеволод 15 1
|Штонда Андрей 13 1
|Шинов Антон 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 1
|Европа 21884 1
|Турция - Турецкая республика 2402 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
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