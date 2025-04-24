Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173519
ИКТ 13504
Организации 10571
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3430
Системы 25417
Персоны 74467
География 2814
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Кондратенков Иван



24.04.2025 «К2Тех» разработал концепцию умной медицинской клиники 1
11.12.2024 «К2Тех» автоматизировала склад крупного производителя сувенирной продукции 1
30.09.2024 Что происходит на рынке ЦОД: взгляд дистрибьютора и вендора инженерного оборудования 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кондратенков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 155 2
Ростелеком 9872 1
IBM - International Business Machines Corp 9465 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1145 1
Zabbix SIA - Заббикс 107 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
Proway - Провэй 7 1
Ростех - Автоматика Концерн 1657 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 738 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1672 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3013 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 251 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2570 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2636 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13600 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3257 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5883 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5249 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1239 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6992 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1705 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1465 1
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 63 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7270 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1904 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 329 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1589 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1713 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3665 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10334 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1474 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1299 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1270 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 95 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12665 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4662 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8270 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3235 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6461 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24820 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1073 1
Оповещение и уведомление - Notification 4807 1
Яндекс.Лавка 240 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1712 1
К2Тех - Электроснабжение 1 1
Скала^р ЦОД 1 1
Карасев Антон 19 1
Воробьев Всеволод 15 1
Штонда Андрей 13 1
Шинов Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 1
Европа 21884 1
Турция - Турецкая республика 2402 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4951 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6302 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1507 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 433 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 229 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2487 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3220 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3322 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7193 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1979 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5729 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3081 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 608 1
Импортозамещение - параллельный импорт 510 1
Reference - Референс 186 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 695 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4961 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1938 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4106 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153