С3 Solutions выводит на рынок новые линейки ИБП с бесплатной сервисной поддержкой

С3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, промышленных и телекоммуникационных решений для объектов ИТ-инфраструктуры, объявил о старте поставок на российский рынок новых моделей источников бесперебойного питания под собственным брендом. Дополнительным гарантом работоспособности устройств выступит бесплатный вендорский сервис по модели Advanced Replacement.

Устройства для промышленных предприятий, коммерческих и государственных организаций стали логичным дополнением уже имеющихся в портфеле С3 Solutions ИБП модульной архитектуры, ориентированных на защиту серверного оборудования в ЦОД.

Одна из новых линеек предназначена для обеспечения работы производственных комплексов, цехов, станков и другого индустриального оборудования. Это источники питания для защиты от перебоев в электроснабжении промышленных объектов. Основное предназначение ИБП – обеспечить непрерывность производственных процессов и предотвратить выход из строя дорогостоящего оборудования. Выгодой для предприятий станет экономия на простоях и ремонте технопарка при внеплановых отключениях электросети.

В отличие от ИБП для дата-центров эти устройства могут применяться на объектах с самыми жесткими условиями эксплуатации. Они не требуют для своего размещения специального помещения с низким уровнем запыленности и влажности. Особенностью промышленных ИБП является их повышенная надежность. Конструкция внутренних узлов и материал корпуса (графен) обеспечивают отведение тепла даже в случае отказа вентиляторов охлаждения. Мощность устройств составляет 10-120кВА. Безопасную эксплуатацию оборудования обеспечивает изолирующий трансформатор, который служит дополнительной защитой для персонала при обслуживании системы.

С3 Solutions выводит на рынок новые линейки ИБП с бесплатной сервисной поддержкой

Еще одна новая линейка ИБП ориентирована на широкий круг заказчиков − представителей как коммерческого, так и государственного секторов экономики. Она используется для поддержания бесперебойной работы ИТ-оборудования в серверных комнатах и на рабочих местах в момент отключения электричества. Устройства позволяют организовать как централизованную схему защиты с разделением бытовой и компьютерной сети, так и распределенную схему с установкой ИБП на каждое рабочее место.

В рамках стандартной гарантии производителя вендор бесплатно для пользователя предоставляет услугу Advanced Replacement (подмена на время ремонта) для сегмента онлайн ИБП стоечного исполнения мощностью от 1 до 10кВА. Сервис позволит защитить и обеспечить работоспособность устройства потребителя во время ремонта вышедшего из строя ИБП: на время ремонтных работ C3 Solutions будет выделять заказчикам подменное устройство.

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«Еще недавно порядка 80% российского рынка промышленных ИБП занимали решения зарубежных вендоров, - сказал Андрей Штонда, директор департамента развития продуктов, C3 Solutions. - Все западное ушло, а запрос на высокий уровень качества изделий и сервиса остались. В итоге многие предприятия оказались в зоне риска. Парк техники требует своевременной замены поддерживающих устройств, но при этом их поставки могут затягиваться до полугода. Это грозит остановкой производственных и бизнес-процессов. В случае нарушения сроков эксплуатации ИБП — это потенциальная точка отказа оборудования. Новые линейки от C3 Solutions помогут многим заказчикам решить эту проблему».

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C3 Solutions — российский производитель, поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, необходимых для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов, в том числе серверных и офисных помещений, телекоммуникационных вышек, распределительных узлов связи, залов видео наблюдения в ТЦ и т. д. В продуктовом портфеле компании − решения в сфере инженерной инфраструктуры для ЦОД, телекоммуникационные и промышленные конструктивы, аксессуары для монтажных шкафов, мобильные платформы для учебных классов и др.