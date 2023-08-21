С3 Solutions обновила линейку «МикроЦОД»

С3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных решений для объектов ИТ-инфраструктуры, обновил линейку «МикроЦОД» собственного производства. Расчетная электрическая ИТ-нагрузка и вместительность новых моделей в базовой версии составляет от 1,0 кВт и 16 U до 25,5 кВт и 74 U соответственно.

«МикроЦОД» от С3 Solutions является Edge-решением «под ключ» и не требует от пользователя расчета и подбора дополнительных инженерных систем. Высокая степень защиты корпуса позволяет разместить его в любом месте: от кладовки, офиса и торгового зала до склада и производственной площадки с повышенным уровнем запыления, исключая продолжительное и дорогостоящее создание специализированных помещений. Основные заказчики — это компании, которым нужен повышенный уровень безопасности данных и беспрерывный локальный доступ к вычислительным мощностям.

Первые модели «МикроЦОД», рассчитанные на ИТ-мощность 6 и 12 кВт, были выпущены C3 Solutions в 2018 г. Проанализировав запросы пользователей и результаты исследований рынка Edge-решений, компания перезапустила линейку «МикроЦОД». Каждая из новых моделей ориентирована на заказчиков с разными потребностями в ИТ-мощностях и разными условиями эксплуатации.

Основу любого «МикроЦОД» от C3 Solutions составляет 19-дюймовый конструктив со степенью защиты IP55. Базовая версия комплектуется ИБП с батарейным модулем, рассчитанным на бесперебойное электропитание и минимальное время автономии как ИТ-оборудования, так и системы кондиционирования воздуха. Блок распределения питания рассчитан на соответствующую электрическую нагрузку и подключение необходимого количества потребителей. Решение можно кастомизировать, увеличивая доступное свободное место, электрическую нагрузку и время автономии. Также возможно интегрировать системы мониторинга, контроля доступа, сигнализации, автоматического газового пожаротушения и обеспечить резервирование для систем электропитания и кондиционирования.

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Циркуляция воздуха в «МикроЦОД» организована на уровне ИТ-стойки без участия окружающего помещения. Компактная серия оснащается моноблочным кондиционером: выброс тепла производится в окружающее пространство, что накладывает определенные требования на объем помещения или систему вентиляции. Развертывание на месте эксплуатации осуществляется легко и быстро: для начала работы необходимо просто включить «МикроЦОД» в розетку. Модульная серия позволяет легко масштабировать решение, но требует установки внешнего конденсаторного блока (выброс тепла происходит в месте его размещения), что позволяет устанавливать «МикроЦОД» в любом, даже самом тесном, пространстве.

«Наша задача при «пересборке» линейки «МикроЦОД» состояла в том, чтобы создать решение, действительно необходимое рынку, − сказал Андрей Штонда, директор департамента развития продуктов C3 Solutions. – Новые решения полностью отвечает текущим запросам заказчиков. Разнообразие моделей, грамотное планирование систем электропитания и контроля микроклимата, быстрое развертывание и легкий ввод в эксплуатацию позволяют клиентам подобрать оптимальное решение, не переплачивая за лишний функционал и экономя драгоценное время».