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C3 Solutions начала производство БРП на базе процессора «Байкал»

C3 Solutions, российский производитель инженерной продукции для ИТ-инфраструктуры, начал производство блоков распределения питания (БРП) на базе процессора «Байкал». Решение поможет полностью закрыть вопрос импортозамещения в этом классе продуктов, считают в компании.

C3 Solutions производит блоки распределения питания с 2014 г. Базовые БРП были одним из первых продуктов, вышедших на рынок одновременно со серверными шкафами С3 Solutions, составлявшими до недавнего времени основную продукцию вендора.

В 2018 г. компания предложила рынку новые интеллектуальные БРП с мониторингом и управлением. Используемый контроллер был импортного производства, что в ряде случаев выступало барьером к его использованию в компаниях и организациях, взявших курс на импортозамещение западного оборудования.

В 2021 г. C3 Solutions начала разработку отечественного БРП, включая модуль мониторинга, стремясь достичь 100-процентной локализации всех компонентов в России. В итоге на рынок выпущена новая полностью отечественная линейка БРП. Заказчики могут выбрать модель с необходимым количеством разъемов из четырех различных серий: с мониторингом по группам (серия «Мониторинг»); с индивидуальным мониторингом по каждой розетке (серия «Мониторинг+»); с индивидуальным управлением по каждой розетке и групповым мониторингом (серия «Управление»); с индивидуальным мониторингом и управлением по каждой розетке (серия «Управление+»).

В качестве центрального процессора используется младший процессор из линейки «Байкал» – «T1000». Его мощности достаточно для мониторинга БРП, а небольшое тепловыделение позволяет обойтись пассивным охлаждением.

Модуль мониторинга оснащен цветным дисплеем с возможностью поворота экрана на 180 градусов. Поддерживаются веб-интерфейс и подключение по протоколам SNMP, Modbus и MQTT с возможностью управления группой БРП. Модуль позволяет контролировать параметры электропотребления как по фазам и группам, так и по каждой розетке. С помощью подключаемых датчиков можно контролировать температуру, влажность, протечку воды, появление дыма и открытие дверей шкафа.

«Проектирование линейки БРП выполнено в собственном R&D-центре C3 Solutions, включая разработку схемотехники, трассировку плат и создание собственного ПО (firmware), – сказал Андрей Штонда, директор департамента разработки продуктов, C3 Solutions. – Для выходного контроля компонентов и готовых изделий мы создали полноценную лабораторию по тестированию. Она обеспечивает проверку изделий в режимах эксплуатации с высокой температурой и в условиях электрических помех».

Съемная конструкция модуля мониторинга БРП от C3 Solutions позволяет получить решение как на процессоре «Байкал», так и на импортном AllWinner. Это позволяет дифференцировать предложение на рынке и оптимизировать стоимость для некоторых заказчиков из коммерческого сектора.

Модульная платформа БРП дает возможность конфигурировать количество и тип выходных разъемов, выбирая сменные блоки розеток. Поддерживаются варианты с С13, С19 и Schuko. Разъемы С13 и С19 оснащены механизмом фиксации вилки силового шнура.

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