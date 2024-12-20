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Михайлов Илья



20.12.2024 У ЦОД-провайдеров заканчиваются деньги на строительство 1
20.12.2024 Выручка коммерческих дата-центров выросла на треть 1
20.12.2024 Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест 1
15.01.2024 Путь инженера: «Микрон» запускает первые экскурсии по инженерным профессиям 1
15.08.2023 Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Михайлов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

IXcellerate - Икселерейт 125 3
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 3
Ростелеком 9701 3
Nubes - Нубес 51 2
Key Point - Кей Пойнт 27 2
McKinsey & Company Int 248 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
Крок - Croc 1777 1
МегаФон 8805 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Selectel - Селектел 385 1
3data - 3дата 82 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Blackstone Group 45 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 96 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 953 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Nubes Alto 17 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 1
Linx Datacenter 49 1
Степанов Константин 11 3
Аксенов Андрей 38 2
Вирцер Евгений 38 2
Штонда Андрей 13 1
Шадаев Максут 1008 1
Мысов Михаил 5 1
Богданчиков Евгений 12 1
Забродин Алексей 16 1
Лебедев Павел 34 1
Степаненко Василий 42 1
Пестерева Ольга 34 1
Хала Илья 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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