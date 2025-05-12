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Шувалов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|12.05.2025
|Даже Москва не справляется. В столице возник непреодолимый дефицит мощностей ЦОД 1
Шувалов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Selectel - Селектел 405 1
|3data - 3дата 85 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 210 1
|Ростелеком 9894 1
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