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Шувалов Алексей


УПОМИНАНИЯ


12.05.2025 Даже Москва не справляется. В столице возник непреодолимый дефицит мощностей ЦОД 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Шувалов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 405 1
3data - 3дата 85 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 210 1
Ростелеком 9894 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5689 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1959 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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