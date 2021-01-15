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Gorenje


15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
06.10.2020 Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки 1
19.05.2020 Gorenje управляет дистрибуцией в России с помощью «Турбо» 5
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
24.05.2019 «Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP» 1
16.05.2019 В России объявили о выпуске новой отечественной ERP-системы 1
13.05.2019 Новую российскую ERP-систему покажут 21 мая в Москве 1
22.04.2019 ТУРБО: Российские разработчики выводят на рынок новую ERP 1
12.10.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 1
23.09.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 1
12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018 1
07.08.2018 Самые компактные стиральные машины 1
23.10.2017 Gorenje размещает почтовые серверы в облаке M1Cloud 2
04.11.2015 Интернет вещей: бытовая техника с беспроводными технологиями 1
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM 1
08.08.2014 Зачем нужны посудомоечные машины? Тест-драйв Whirlpool ADP 1077 1
18.07.2014 Жизнь в стиле ретро: обзор стилизованной бытовой техники 3
09.06.2014 Восстание машин: зачем и в какой бытовой технике есть Wi-Fi 1
25.04.2014 ZOOM.CNews едет на дачу. Какую бытовую технику взять с собой? 2
28.03.2014 Индукция отдельностоящая. Тест-драйв новой узкой плиты Hansa FCIW 53800 2
06.12.2013 Здравствуй, красивая жизнь! ZOOM.CNews обозревает luxury-бытовую технику 1
12.04.2013 Элитней некуда: ZOOM.CNews прикасается к прекрасной бытовой технике 2
18.02.2013 Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews 1
25.01.2013 Выставка LivingKitchen 2013: культ кухни 3
21.09.2012 Как выбрать варочную поверхность. Рекомендации ZOOM.CNews 1
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood 1
10.02.2012 Жди её. Она придёт. Самая ожидаемая бытовая техника 2012 года. Выбор ZOOM 3
29.04.2011 Дача: 12 лучших устройств для комфортного быта 1
01.04.2011 Дачный сезон: лучшие газоэлектрические плиты 1
24.11.2010 Красота спасет дом! Обзор дизайнерской бытовой техники 3
10.09.2010 IFA 2010: лучшие новинки техники для дома 1
27.08.2010 Лучшие варочные панели: выбор ZOOM 2
07.07.2010 Gorenje в Украине интегрировала Microsoft Dynamics CRM с веб-сайтом 3
29.04.2010 Выбор ZOOM: индукционные плиты и варочные панели 1
19.10.2009 Дизайнерская техника: домашний гламур 2
02.09.2008 Газовые плиты: новинки 1
19.02.2008 Cтиральные машины: гид по производителям 1
24.01.2008 Компания Miele: с XIX века до наших дней 1
17.01.2008 Современные стиральные машины 1
26.12.2007 Крупная бытовая техника: завтра будет так же, как вчера 1

Публикаций - 53, упоминаний - 79

Gorenje упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 10
Integer - Интеджер 3 2
Harman Kardon 167 2
Verysell - Верисел 94 1
Ланит ГК 1160 1
WorkDay 16 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 8 1
Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Merlion - Мерлион 275 1
Microsoft Corporation 11168 1
Программный продукт ГК 92 1
ServiceNow 49 1
Hisense Group 41 1
Sharp Corporation 342 1
Rimini Street 38 1
Diasoft - Диасофт 354 1
MIT Media Lab 9 1
Toshiba Corporation 1103 1
Oracle Corporation 3363 1
3779 1
SAP SE 3220 1
Hansa - Ханса 61 11
БЕРГ - BERG 5 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
CF Industries 3 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Global CIO 28 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
X5 Group 600 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Альфа-Банк 1127 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Уралсиб Банк 390 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 28 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
DevOps - Development и Operations 297 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии 13 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 5
Google Android 10751 4
Hisense U - серия телевизоров 6 1
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 9 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
LG Signature - холодильник - климатический комплекс 7 1
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 1
Philips Saeco - серия кофемашин 6 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
Hisense VIDAA U 3 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Hisense RQ - серия холодильников 2 1
Hisense WFBL - стиральная машина 2 1
Hisense Smart Laser TV 4K Ultra HD 3 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
1С:Управление Холдингом 15 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Hisense H - Серия телевизоров 9 1
Apple iOS 5742 1
Hisense ULED - Дисплей на квантовых точках 7 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Microsoft Teams 214 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Виноград Ирина 2 2
Ступин Евгений 18 1
Харитонов Денис 12 1
Бабань Борис 3 1
Денисова Любовь 1 1
Сущик Сергей 1 1
Астахин Сергей 1 1
Сергеев Георгий 1 1
Михалев Владимир 1 1
Масберг Георгий 6 1
Марковский Роман 16 1
Самойлов Павел 3 1
Hope Paul - Хоуп Пол 13 1
Галушкин Олег 168 1
Лигачев Глеб 60 1
Путятинский Сергей 53 1
Дворкович Аркадий 169 1
Аитов Тимур 47 1
Егоров Владимир 52 1
Клепиков Алексей 77 1
Белоусов Максим 59 1
Дьяченко Валерий 66 1
Глазков Александр 57 1
Натрусов Артем 121 1
Трояновский Владимир 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Германия - Федеративная Республика 3674 8
Европа 3788 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Япония 2811 3
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Украина 3398 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Южная Америка 313 1
Восточная Европа 1691 1
Индия - Республика 2181 1
Нидерланды 981 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Курская область 341 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 15
CNews FORUM Кейсы 44 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
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