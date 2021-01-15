Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gorenje
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 79
Gorenje упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5730 10
|Integer - Интеджер 3 2
|Harman Kardon 167 2
|Verysell - Верисел 94 1
|Ланит ГК 1160 1
|WorkDay 16 1
|Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
|АйтиКонсалт ГК 14 1
|АйтиКонсалт - Аскон-Самара 8 1
|Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
|ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
|ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|Программный продукт ГК 92 1
|ServiceNow 49 1
|Hisense Group 41 1
|Sharp Corporation 342 1
|Rimini Street 38 1
|Diasoft - Диасофт 354 1
|MIT Media Lab 9 1
|Toshiba Corporation 1103 1
|Oracle Corporation 3363 1
|1С 3779 1
|SAP SE 3220 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
|Виноград Ирина 2 2
|Ступин Евгений 18 1
|Харитонов Денис 12 1
|Бабань Борис 3 1
|Денисова Любовь 1 1
|Сущик Сергей 1 1
|Астахин Сергей 1 1
|Сергеев Георгий 1 1
|Михалев Владимир 1 1
|Масберг Георгий 6 1
|Марковский Роман 16 1
|Самойлов Павел 3 1
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 1
|Галушкин Олег 168 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Аитов Тимур 47 1
|Егоров Владимир 52 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Белоусов Максим 59 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Глазков Александр 57 1
|Натрусов Артем 121 1
|Трояновский Владимир 40 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 15
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru